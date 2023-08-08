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Меган Фокс опубликует сборник стихов об ужасных мужчинах

Юлия Онодэра
Вчера в 23:39

Американская актриса Меган Фокс, известная по фильмам «Трансформеры» и «Тело Дженнифер», опубликует сборник стихов «Pretty Boys Are Poisonous» («Симпатичные мальчики ядовиты»). Об этом сообщил Dazed.

Издание выйдет 7 ноября. В него войдут более 80 стихотворений, в которых Фокс исследует, как люди меняют себя, чтобы соответствовать желаниям тех, с кем они живут. Центральной темой книги станет утрата собственной идентичности.

По словам издателя, «Pretty Boys Are Poisonous» представляет собой «душераздирающий и мрачный сборник поэзии». Его можно будет купить в США (там книгу выпустит Gallery Books) и в Великобритании, где он выйдет в издательстве Headline.

«Эти стихи написаны в попытке избавиться от болезни, которая укоренилась во мне из‑за моего молчания. Я провела всю свою жизнь, храня секреты мужчин, мое тело болит от того, что я несу груз их грехов», — рассказала Фокс.

Актриса заявила, что на страницах книги живет ее свобода, и выразила надежду, что издание вдохновит других людей «вернуть себе счастье и свою индивидуальность, используя свой голос, чтобы осветить то, что было похоронено в темноте, не не забыто».

Для Фокс «Pretty Boys Are Poisonous» станет первой книгой, но не первым случаем, когда она делится своим поэтическим творчеством. В 2021 году актриса опубликовала в соцсетях стих о своем партнере Machine Gun Kelly (сейчас он уже удален).

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