Розовое платье Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани» выставят на аукцион

Всего на торги выставят более 1400 лотов, среди которых будут кинжал Джона Сноу и топор Тириона Ланнистера из «Игры престолов», шакрам Люси Лоулесс из «Зены — королевы воинов», парик Билла Скарсгарда из «Оно», несколько платьев принцессы Дианы, обручальные кольца Лорен Бэкол и Хамфри Богарта.