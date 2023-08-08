Розовое платье Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани» выставят на аукцион

Розовое платье бренда Givenchy, которое надевала актриса Одри Хепберн в культовом фильме «Завтрак у Тиффани», выставят на аукцион Julien’s. Об этом сообщило австралийское издание Harper’s Bazaar.
Наряд из шелковой органзы, украшенный гипюровой кружевной аппликацией, пайетками и бисером, надеются продать за 450 тыс. австралийских долларов (более 28 млн. рублей) на торгах «Легенды: Голливуд и королевские особы».
Аукцион пройдет в сентябре 2023 года в Беверли Хиллз и онлайн. На нем также будут представлены костюмы других знаменитых актрис: Греты Гарбо, Энн Бакстер, Джуди Гарланд, Элизабет Тейлор, Вивьен Ли.
Всего на торги выставят более 1400 лотов, среди которых будут кинжал Джона Сноу и топор Тириона Ланнистера из «Игры престолов», шакрам Люси Лоулесс из «Зены — королевы воинов», парик Билла Скарсгарда из «Оно», несколько платьев принцессы Дианы, обручальные кольца Лорен Бэкол и Хамфри Богарта.
Поклонники кинематографа смогут прибрести оригинальный реквизит из франшиз «Звездные войны» и «Чужой». Также на аукционе продадут волшебные палочки героев «Гарри Поттера», шлем Железного Человека и пистолет Джеймса Бонда.