Реклама
Новости

Розовое платье Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани» выставят на аукцион

Юлия Онодэра
Вчера в 22:27

Розовое платье бренда Givenchy, которое надевала актриса Одри Хепберн в культовом фильме «Завтрак у Тиффани», выставят на аукцион Julien’s. Об этом сообщило австралийское издание Harper’s Bazaar.

Наряд из шелковой органзы, украшенный гипюровой кружевной аппликацией, пайетками и бисером, надеются продать за 450 тыс. австралийских долларов (более 28 млн. рублей) на торгах «Легенды: Голливуд и королевские особы».

Аукцион пройдет в сентябре 2023 года в Беверли Хиллз и онлайн. На нем также будут представлены костюмы других знаменитых актрис: Греты Гарбо, Энн Бакстер, Джуди Гарланд, Элизабет Тейлор, Вивьен Ли.

Всего на торги выставят более 1400 лотов, среди которых будут кинжал Джона Сноу и топор Тириона Ланнистера из «Игры престолов», шакрам Люси Лоулесс из «Зены — королевы воинов», парик Билла Скарсгарда из «Оно», несколько платьев принцессы Дианы, обручальные кольца Лорен Бэкол и Хамфри Богарта.

Поклонники кинематографа смогут прибрести оригинальный реквизит из франшиз «Звездные войны» и «Чужой». Также на аукционе продадут волшебные палочки героев «Гарри Поттера», шлем Железного Человека и пистолет Джеймса Бонда.

расскажите друзьям
люди
Одри ХепбернГрета ГарбоЭнн БакстерЭлизабет ТейлорВивьен ЛиДжон СноуБилл СкарсгардГарри ПоттерДжеймс Бонд
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»