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Путин переименовал Росалкогольрегулирование и передал ему контроль за оборотом табака

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:54

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка получила полномочия по контролю за оборотом табачной продукции. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

В связи с этим ведомство теперь будет называться Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынком. Правительству нужно определить численность штата нового ведомства, уточнить функции органов исполнительной власти и привести законодательство в соответствие с новым указом.

Решение принято для «совершенствования государственного правления в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, а также никотинсодержащей продукции и сырья для их производства», следует из указа. Ранее регулированием табачного рынка занимались Минсельхоз и Федеральная налоговая служба.

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теги
РосалкогольрегулированиеФНС России
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Владимир Путин
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