Путин переименовал Росалкогольрегулирование и передал ему контроль за оборотом табака

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка получила полномочия по контролю за оборотом табачной продукции. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
В связи с этим ведомство теперь будет называться Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынком. Правительству нужно определить численность штата нового ведомства, уточнить функции органов исполнительной власти и привести законодательство в соответствие с новым указом.
Решение принято для «совершенствования государственного правления в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, а также никотинсодержащей продукции и сырья для их производства», следует из указа. Ранее регулированием табачного рынка занимались Минсельхоз и Федеральная налоговая служба.