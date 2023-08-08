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В Тверской области начали строить Африканскую деревню

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

В Тверской области возле деревни Поречье заложили первый камень под строительство Африканской деревни, сообщает «Российская газета». На мероприятия приехали представители местных властей и сотрудники представительства Африканского международного конгресса в РФ.

В стране планируется создать 30 колоний для африканеров-эмигрантов.

«Многие африканеры сейчас приняли православие и переезжают в Россию: их привлекает наша страна, как государство с высоким нравственно-духовным укладом, с традиционными семейными ценностями», — заявил ректор Евразийского международного университета и генпредставитель Африканского международного конгресса в РФ Константин Клименко.

Выделенный участок планируется обеспечить всей необходимой инфраструктурой. Жители деревни будут заниматься сельским хозяйством — выращивать картофель или заниматься разведением коров, уточняет издание. Выращенный урожай и молоко готов принимать фермер и участник проекта Алексей Трофимов, его агропредприятие будет обеспечивать поселенцев всеми ресурсами. Уже открыта сыроварня «Милкбург».

Программа рассчитана на пять лет. Планируется переселить около 3000 африканеров — глав семейств, а также членов их семей. 1 сентября Евразийский международный университет запускает образовательную программу по русскому языку — на онлайн-курсах университета будут учиться около 200 человек.

Речь идет о бурах — сельских местных жителях, являющихся большей частью потомками голландских переселенцев.

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Алексей Трофимов
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