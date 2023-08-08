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Умер переводчик фильмов и радиоведущий Леонид Володарский

Семён Гудошников
Сегодня в 17:00

В возрасте 73 лет скончался автор переводов фильмов, радиоведущий, писатель и педагог Леонид Володарский. Об этом радиостанции «Говорит Москва», где работал Володарский, сообщили его родственники.

Они отметили, что радиоведущий умер после продолжительной болезни.

Володарский стал известен благодаря переводу фильмов и своему специфическому произношению. В конце 1970-х, когда на советский рынок начали приходить VHS-кассеты с зарубежными фильмами, к услугам Володарского стали обращаться видеопираты.

За 30 лет непрерывной практики он перевел более 5000 картин, среди которых «Терминатор», «Звездные войны», «Безумный Макс», «Эммануэль», «Горец», «Рокки», «Охотники за привидениями», «Ангелы Чарли» и «Джанго освобожденный».

Некоторые считали, что Володарский при озвучании надевает прищепку на нос, но это не так. Как пояснял сам переводчик, он просто дважды ломал нос.

Володарский также переводил английскую и американскую художественную литературу, включая произведения Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера.

Был сценаристом и ведущим 10-серийного документального фильма «Разведка, о которой знали немногие». Написал в конце 1980-х детективную повесть «Снег из Центральной Америки». С 2014 года вел на радио «Говорит Москва» авторскую программу об истории России советского периода.

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Леонид ВолодарскийСтивен КингДжером Сэлинджер
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