Умер переводчик фильмов и радиоведущий Леонид Володарский

В возрасте 73 лет скончался автор переводов фильмов, радиоведущий, писатель и педагог Леонид Володарский. Об этом радиостанции «Говорит Москва», где работал Володарский, сообщили его родственники.
Они отметили, что радиоведущий умер после продолжительной болезни.
Володарский стал известен благодаря переводу фильмов и своему специфическому произношению. В конце 1970-х, когда на советский рынок начали приходить VHS-кассеты с зарубежными фильмами, к услугам Володарского стали обращаться видеопираты.
За 30 лет непрерывной практики он перевел более 5000 картин, среди которых «Терминатор», «Звездные войны», «Безумный Макс», «Эммануэль», «Горец», «Рокки», «Охотники за привидениями», «Ангелы Чарли» и «Джанго освобожденный».
Некоторые считали, что Володарский при озвучании надевает прищепку на нос, но это не так. Как пояснял сам переводчик, он просто дважды ломал нос.
Володарский также переводил английскую и американскую художественную литературу, включая произведения Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера.
Был сценаристом и ведущим 10-серийного документального фильма «Разведка, о которой знали немногие». Написал в конце 1980-х детективную повесть «Снег из Центральной Америки». С 2014 года вел на радио «Говорит Москва» авторскую программу об истории России советского периода.