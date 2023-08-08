В Москве, Петербурге и еще четырех городах пройдут спецпоказы итальянской комедии «Аманда»

Творческое объединение Arthouse проведет серию специальных показов итальянской комедии «Аманда». Главную роль в ней исполнила молодая звезда итальянского кино Бенедетта Поркароли (фильм «Идеальные незнакомцы», сериал Netflix «Девичьи секреты»).
С 5 по 9 августа спецпоказы пройдут в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Ярославле. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише». В широкий прокат картина выйдет 10 августа.
«Аманда» — это ироничная история о жизни девушки, отвергающей правила высшего класса, к которому она сама принадлежит. Главная героиня избегает общества, а ее единственный друг — семилетняя племянница, с которой они обсуждают мальчиков из школы. Однажды Аманда вспоминает о своей приятельнице детства Ребекке и решает убедить ее, что они по-прежнему лучшие подруги.
Премьера «Аманды» состоялась на Венецианском кинофестивале в прошлом году, позже ее показали на международном смотре в Торонто.
Для Каролины Кавалли «Аманда» — полнометражный дебют в кино. С 2018 года она работает штатной писательницей и сценаристом — соавтором сериалов и независимых художественных фильмов, а осенью 2022-го вышел ее первый роман «Метрополия» («Фанданго»).