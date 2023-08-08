Ридли Скотт жалеет, что не снял сиквел «Бегущего по лезвию»

Из‑за несостыковки рабочих графиков Ридли Скотт не смог стать режиссером сиквела «Бегущего по лезвию», который в итоге снял Дени Вильнев. Теперь режиссер жалеет, что упустил эту возможность.
«Я не должен был принимать такое решение. Но мне пришлось. Мне следовало снять «Бегущего по лезвию-2», — поделился Скотт в интервью журналу Empire. Скотт вместо сиквела выбрал работу над научно-фантастическим хоррором «Чужой: Завет» — еще одним продолжением своего проекта.
Скотт принял участиие в создании «Бегущего по лезвию 2049», но в качестве продюсера. После премьеры постановщик говорил, что картина получилась слишком затянутой. Постановщик еще вернется во вселенную киберпанка в сериале от Amazon Studios «Бегущий по лезвию 2099».
Скотт неоднократно рассказывал о продолжении франшизы «Бегущий по лезвию». В 2018 году он говорил, что у него есть другая история, готовая к развитию, и этот проект «нужно сделать наверняка». В 2021 году режиссер сообщил о создании пилотной версии и библии для «Бегущего по лезвию», а сам проект будет в формате телешоу.
Съемки «Бегущего по лезвию 2099» перенесли на весну 2024 года из‑за забастовки сценаристов и актеров в США.