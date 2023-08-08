Ридли Скотт жалеет, что не снял сиквел «Бегущего по лезвию»

Скотт неоднократно рассказывал о продолжении франшизы «Бегущий по лезвию». В 2018 году он говорил, что у него есть другая история, готовая к развитию, и этот проект «нужно сделать наверняка». В 2021 году режиссер сообщил о создании пилотной версии и библии для «Бегущего по лезвию», а сам проект будет в формате телешоу.