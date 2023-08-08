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Суши и роллы могут подорожать на 25%

Максим Саблин
Сегодня в 15:46

Цены на суши и роллы могут подняться на четверть, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

В сети «Ёби-доёби» пожаловались газете на проблемы с поставками продуктов. Из‑за западных санкций компании стало тяжелее организовывать закупку нужного объема сырья, а спрос на отечественные аналоги также вырос, говорят представители сети кафе.

По их словам, закупать красную рыбу в Чили и Норвегии больше не получается, а производители из России и Беларуси значительно подняли стоимость: с начала 2023 года цены на семгу выросли на 6%, на форель — на 15%, сельдь стала дороже на 12,7%, минтай — на 15,7%, кальмары — на 20%, камбала — на 47,1%.

Также подорожал и рис. В январе в среднем килограмм крупы стоил в районе 88 рублей — в июле эта цифра стала выше на 27%, уже 112 рублей, отмечают журналисты.

В «Ёби-доёби» отметили подорожание курицы. Затраты выросли вслед за подъемом стоимости оборудования, логистики и упаковки. К тому же многие производители находятся в Белгородской области — из‑за продолжающейся спецоперации сотрудничество с ними затруднилось. Поэтому цена на охлажденную курицу с января 2023 года поднялась с 176 до 197 рублей за килограмм в июле, а стоимость килограмма филе превысила 280 рублей.

По словам омбудсмена по делам ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, суши и роллы могут подорожать минимум на 25%. Он говорит, что рестораны сильно зависят от импортной семги из Норвегии, Чили и Фарер, цены на нее только продолжат расти вслед за курсом доллара и падением числа поставщиков. В то же время в России есть лишь один завод по выращиванию этой рыбы, а дикие породы идут на продажу в Азию. В целом представитель интересов бизнеса ждет оттока потребителей из‑за повышения цен, но потом им придется вернуться, ведь цены поднимут все.

Управляющий партнер сети «Моремания» Артем Ломизе также отмечает и влияние сезонной динамики. На Дальнем Востоке лишь начался сезон вылова, напоминает он, и в августе на рыбу выставляется большая цена, которая осенью идет на спад.

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