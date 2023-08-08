Суши и роллы могут подорожать на 25%

По словам омбудсмена по делам ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, суши и роллы могут подорожать минимум на 25%. Он говорит, что рестораны сильно зависят от импортной семги из Норвегии, Чили и Фарер, цены на нее только продолжат расти вслед за курсом доллара и падением числа поставщиков. В то же время в России есть лишь один завод по выращиванию этой рыбы, а дикие породы идут на продажу в Азию. В целом представитель интересов бизнеса ждет оттока потребителей из‑за повышения цен, но потом им придется вернуться, ведь цены поднимут все.