«Умеет ли он работать в Excel?»: в сети обсуждают резюме Барака Обамы на LinkedIn

Многие в сети обратили внимание, что Обама нигде не работал с 2017 года, и предположили, что ничего хорошего ждать от этого не стоит. «Я не вижу ничего после 2017 года. Можете ли вы объяснить этот пробел в вашем резюме?» — написал один из комментаторов, представляя себя эйчаром. «Похоже, он уже давно не работает, надеюсь, ему удастся что‑нибудь найти», — добавил другой пользователь.