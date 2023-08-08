«Умеет ли он работать в Excel?»: в сети обсуждают резюме Барака Обамы на LinkedIn

В резюме экс-президент США подчеркнул свои образовательные достижения. С 1979 по 1981 год Обама учился в Западном колледже гуманитарных наук по специализации «политология». C 1981 по 1983 год — в Колумбийском университете в бакалавриате «Международные отношения», а с 1988 по 1991 год — в Гарвардском университете, получив ученую степень доктора юридических наук.
В профиле Обамы подробно описан опыт работы. Свою карьеру политик начал старшим преподавателем права в Чикагском университете. Там он работал 11 лет, а параллельно был сенатором штата Иллинойс, где 7 лет «с гордостью представлял 13-й округ на южной стороне Чикаго».
В январе 2005-го Обама занял пост сенатора США. Вот что он пишет о работе на своем LinkedIn: «В сенате США я стремился сосредоточиться на решении проблем глобализированного мира XXI века с помощью свежего мышления и политики, которая больше не сводится к наименьшему общему знаменателю».
Последним местом работы Обамы значится пост президента США с 2009 по 2017 год. «Я занимал пост 44-го президента Соединенных Штатов Америки», — пишет политик в описании.
Многие в сети обратили внимание, что Обама нигде не работал с 2017 года, и предположили, что ничего хорошего ждать от этого не стоит. «Я не вижу ничего после 2017 года. Можете ли вы объяснить этот пробел в вашем резюме?» — написал один из комментаторов, представляя себя эйчаром. «Похоже, он уже давно не работает, надеюсь, ему удастся что‑нибудь найти», — добавил другой пользователь.
Под аналогичным роликом в тиктоке комментаторы удивляются желанию экс-президента найти высокопоставленную должность, имея всего восьмилетний опыт работы на руководящем посту. «Всего 8 лет опыта? Многие директорские должности сейчас требуют 10+».
«А менеджеры все равно будут смотреть на это и говорить, что опыта недостаточно».
«Эйчар сделает так: «Нет логотипа компании? Большой промежуток времени? Недостаточно подробностей, чем он занимается на своей работе? Определенно, это красный флаг, не подходит».
«Окей, но мне кажется, что описание должности недостаточно подробное. Не дает представления о его повседневных обязанностях».
«Но умеет ли он работать в Excel?»
«Упоминание Соединенных Штатов Америки в качестве компании заставляет меня кричать».
«Я с удовольствием представляю, как он устраивается на работу, а его потенциальный работодатель говорит: „Хммм, не знаю, а что у него на LinkedIn написано“».
«Будущий менеджер по подбору персонала: „А принимали ли вы непосредственное участие в обучении вашего преемника выполнению предстоящих должностных обязанностей? Если да, то как вы считаете, это был хороший или плохой опыт?“»
«Почувствовал ли он необходимость перейти на премиум-версию LinkedIn, чтобы его заметили?»
«Расскажите о случае, когда у вас были сложности в отношениях с коллегой».
«Мне нравится мысль, как он садится и печатает все это. „Я был президентом…“».