Собянин: экономика Москвы растет в два раза быстрее, чем в среднем по стране

Экономика Москвы выросла на 12% за последние пять лет — это в два раза больше, чем в среднем по России, заявил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, инвестиции в город за пять лет увеличились в два раза. Примерно такой же рост показало производство, а это «гигантские темпы для любого города», сказал градоначальник.
Он добавил, что число работников в сфере промышленности опускалось до 600 тыс., но сейчас вновь поднялось — до 700 тыс.
В интервью РИА «Новости» на ПМЭФ Собянин говорил, что, несмотря на негативные прогнозы, экономика Москвы продолжает развиваться. «В прошлом году у нас был плюс по промышленности, плюс в области инвестиций, плюс в области регистрации новых предприятий», — заявил он.
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