Актер Джейми Фокс извинился за пост в инстаграме*, который приняли за антисемитский

«Мне по-настоящему дурно от этого. Я не лайкала этот пост специально или случайно. И что важнее, я хочу прояснить для моих друзей и всех, кого это задело в их лентах — я не поддерживаю никакую форму антисемитизма. И я действительно нетерпима к ненависти любого сорта. Точка», — прокомментировала ситуацию Энистон.