Актер Джейми Фокс извинился за пост в инстаграме*, который приняли за антисемитский

Американский актер Джейми Фокс, известный по фильмам «Рэй» и «Джанго освобожденный, извинился за свой пост в инстаграме*, который некоторые подписчики восприняли как антисемитский.
Он удалил публикацию, в которой говорилось: «Они убили чувака по имени Иисус… что, как вы думаете, они сделают с вами???!». С посту были добавлены хэштеги #fakefriends (фальшивые друзья) и #fakelove (фальшивая любовь).
Эти слова артиста были поняты многими пользователями сети как высказывание против евреев. Среди критиков Фокса оказалась актриса Дженнифер Энистон, звезда ситкома «Друзья». Правда изначально под постом Фокса появился ее «лайк».
«Мне по-настоящему дурно от этого. Я не лайкала этот пост специально или случайно. И что важнее, я хочу прояснить для моих друзей и всех, кого это задело в их лентах — я не поддерживаю никакую форму антисемитизма. И я действительно нетерпима к ненависти любого сорта. Точка», — прокомментировала ситуацию Энистон.
Фокс же заявил, что его публикация не была высказыванием против евреев. «Я теперь знаю, что мой выбор слов оказался оскорбительным, и мне жаль. Это никогда не было моей целью», — написал актер.
Он принес извинения «еврейскому сообществу и всем, кто был обижен постом». «Поясню: я был предан фальшивым другом, и это то, что я имел в виду под «они», ничего более», — добавил Фокс.
Артист подчеркнул, что у него в сердце «только любовь ко всем». «Я люблю и поддерживаю еврейское сообщество. Мои глубочайшие извинения всем, кто был обижен», — сказал он.
Актера поддержали подписчики, в первую очередь — афроамериканцы. Они отметили в комментариях, что в их сообществе фразу «Они убили Иисуса…» часто используют, чтобы напомнить, что от окружающих людей не стоит ждать хорошего отношения.
«Я так растеряна. Было так понятно, что именно ты говорил», — прокомментировала модель Уинни Харлоу. «Как они вообще могли подумать такое? Ужасно нелепо! Ты же совсем не о них говорил!» — написала певица Лекси Аллен.
Многие комментаторы предложили Энистон теперь извиниться перед Фоксом. Актриса пока никак не ответила на эти призывы.
*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.