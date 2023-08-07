Американские зрители назвали англоязычных актеров, чью речь им сложнее всего понимать

Платформа для изучения языков Preply провела опрос среди американцев и выяснила, каких англоязычных артистов аудитории из США сложнее всего понимать. Результаты исследования появились на сайте проекта.
Оказалось, что более половины из опрошенных 1500 человек смотрят контент с субтитрами — в том числе чтобы понимать речь актеров, которую к тому же часто заглушает фоновая музыка в фильмах и сериалах.
Особенно сложно американцам разбирать, что говорят шотландцы. Но в тройку актеров с самым неясным произношением не вошли шотландские артисты, зато попали англичанин Том Харди, австриец Арнольд Шварценеггер и ирландец Колин Фаррелл.
Среди актрис больше всего сложностей американским зрителям доставляют колумбийка София Вергара, уроженка Лондона певица Адель и американская рэперша из Бронкса Карди Би.
Отдельно респонденты оценили телешоу, которые труднее всего смотреть без субтитров. Ими оказались сериал «Корона», анимационный проект «Рик и Морти» и историческая драма «Бриджертоны».
«Корона» и «Бриджертоны» сложны для американцев из‑за классического британского акцента, а вот «Рик и Морти» становится менее понятным из‑за скорости диалогов и запутанной научно-фантастической терминологии.