Диджей Pierre, Howie Lee, Pitcu, Herodore: фестиваль Signal анонсировал полный лайнап

Всего на Signal в Никола-Ленивец приедут 200 артистов, которые выступят на семи сценах с визуальными эффектами и конструкциями. Одна из них — сцена Flower, где выступят Izhevski, Kuma и Santa Barbara. На сцену Mobius выйдут System 108 и Mutabor, а на Rodnya — Werk и Haze.