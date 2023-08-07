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Диджей Pierre, Howie Lee, Pitcu, Herodore: фестиваль Signal анонсировал полный лайнап

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

17 августа в Никола-Ленивце стартует один из самых масштабных фестивалей Signal с теглайном Sentient Matter. Организаторы поделились с «Афишей Daily» полным лайнапом.

Хедлайнерами Signal выступят диджей Pierre, Howie Lee, Pitcu, Herodore, Danielle Bell, Ishome, Horazio Cruz, Kosaya Gora, Alvaro Cabana, Gianni и другие музыканты. Параллельная программа фестиваля — музыкальные саб-ивенты от московских System 108 и Mutabor, лучший татарстанский клуб Werk, Nervmusic, HAZE с 24-часовым сетом, m_division, известные своими масштабными индустриальными путешествиями Gamma, танцевальные сообщества Odyssey и Leveldva и другие участники.

Всего на Signal в Никола-Ленивец приедут 200 артистов, которые выступят на семи сценах с визуальными эффектами и конструкциями. Одна из них — сцена Flower, где выступят Izhevski, Kuma и Santa Barbara. На сцену Mobius выйдут System 108 и Mutabor, а на Rodnya — Werk и Haze.

Signal закончится 20 августа. Билеты продаются здесь. Прочитайте, какие впечатления фестиваль оставил у нашего редактора.

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