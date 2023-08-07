Мишустин внес кедровый орех в список стратегически важных товаров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении кедрового ореха в список стратегически важных товаров и ресурсов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, контрабанда кедровых орехов теперь будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. Уточняется, что речь идет именно об орехах корейской сосны, очищенных от скорлупы.
Такую инициативу выдвинул губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его мнению, кедровый орех — ценный ресурс для экономики и «важное звено кормовой базы животных» в регионе.
Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов заявил, что при переработке кедрового ореха валовая стоимость готового продукта увеличивается минимум в 1,6 раза. «Главная цель изменений в законодательстве заключается в том, чтобы создать условия для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны, тем самым значительно повысив прибавочную стоимость конечного продукта», — сказал Степанов.
Введенные ограничения распространяются только на экспорт. Собирать и заготавливать кедровые орехи по-прежнему могут беспрепятственно.