Мишустин внес кедровый орех в список стратегически важных товаров

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов заявил, что при переработке кедрового ореха валовая стоимость готового продукта увеличивается минимум в 1,6 раза. «Главная цель изменений в законодательстве заключается в том, чтобы создать условия для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны, тем самым значительно повысив прибавочную стоимость конечного продукта», — сказал Степанов.