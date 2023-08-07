В отмененном продолжении «Невероятного Халка» должны были появиться Серый и Красный Халки

В отмененном продолжении фильма 2008 года «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном в главной роли должны были дебютировать Красный и Серый Халки. Об этом рассказал режиссер Луи Летерье в интервью ComicBook.
«Там было целое продолжение. <…> Много всего интересного мы планировали. Халк — сложный персонаж во вселенной Marvel. Вам нужен первобытный Халк… Халк ярости. А когда вы переходите к Серому Халку и Умному Халку, события становятся более веселыми», — сказал постановщик.
В комиксах Серый Халк был мутацией, сочетающего в себе мозг Брюса Баннера и силу Халка. Эта версия говорит на чистом английском и часто саркастична. Он контролирует себя и не так силен, как оригинальный Халк. Красный Халк — мыслящий, расчетливый и жестокий вид Халка. Он «бравый вояка и давний враг» Беннера.
В фильме «Невероятный Халк» Эдвард Нортон сыграл Халка, Тим Рот — Мерзость, а Лив Тайлер — Бетти Росс. Затем во франшизе «Мстители» Марк Руффало полностью заменил Нортона на роли.