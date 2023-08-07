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В отмененном продолжении «Невероятного Халка» должны были появиться Серый и Красный Халки

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:46

В отмененном продолжении фильма 2008 года «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном в главной роли должны были дебютировать Красный и Серый Халки. Об этом рассказал режиссер Луи Летерье в интервью ComicBook.

«Там было целое продолжение. <…> Много всего интересного мы планировали. Халк — сложный персонаж во вселенной Marvel. Вам нужен первобытный Халк… Халк ярости. А когда вы переходите к Серому Халку и Умному Халку, события становятся более веселыми», — сказал постановщик.

В комиксах Серый Халк был мутацией, сочетающего в себе мозг Брюса Баннера и силу Халка. Эта версия говорит на чистом английском и часто саркастична. Он контролирует себя и не так силен, как оригинальный Халк. Красный Халк — мыслящий, расчетливый и жестокий вид Халка. Он «бравый вояка и давний враг» Беннера.

В фильме «Невероятный Халк» Эдвард Нортон сыграл Халка, Тим Рот — Мерзость, а Лив Тайлер — Бетти Росс. Затем во франшизе «Мстители» Марк Руффало полностью заменил Нортона на роли.

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Эдвард НортонТим РотБетти РоссМарк Руффало
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