В отмененном продолжении «Невероятного Халка» должны были появиться Серый и Красный Халки

В комиксах Серый Халк был мутацией, сочетающего в себе мозг Брюса Баннера и силу Халка. Эта версия говорит на чистом английском и часто саркастична. Он контролирует себя и не так силен, как оригинальный Халк. Красный Халк — мыслящий, расчетливый и жестокий вид Халка. Он «бравый вояка и давний враг» Беннера.