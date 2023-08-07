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Тело театральной режиссерки Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире спустя год после смерти

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:57

Театральная режиссерка и театроведка Светлана Джимбинова найдена мертвой в своей квартире в Москве, сообщает телеграм-канал Mash. Ее тело пролежало там больше года.

Соседи режиссерки по дому на Университетском проспекте заметили, что давно не видели Джимбинову. На стук в дверь и звонки никто не ответил, и тогда они обратились за помощью в полицию.

Полицейские вскрыли квартиру и обнаружили мумифицированный труп на полу одной из комнат. Смерть наступила примерно в начале 2022 года, заключила экспертиза.

Светлана Джимбинова — дочь народного поэта Калмыкии Бема Джимбинова, сестра литературоведа, кандидата филологических наук, американиста Станислава Джимбинова, вдова режиссера Театра им. Вахтангова Рубена Симонова. Она написала десятки работ и поставила шесть спектаклей.

«Мы не знаем [есть ли у нее семья], об этом не знало ни режиссерское управление, ни отдел кадров [театра Вахтангова]. Она просто порвала все связи. Она уволилась по собственному желанию, я это точно знаю», — заявила «Подъему» пресс-аташе театра Елена Кузьмина. Она предположила, что у режиссерки не было родственников.

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Рубен СимоновЕлена Кузьмина
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