Тело театральной режиссерки Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире спустя год после смерти

Театральная режиссерка и театроведка Светлана Джимбинова найдена мертвой в своей квартире в Москве, сообщает телеграм-канал Mash. Ее тело пролежало там больше года.
Соседи режиссерки по дому на Университетском проспекте заметили, что давно не видели Джимбинову. На стук в дверь и звонки никто не ответил, и тогда они обратились за помощью в полицию.
Полицейские вскрыли квартиру и обнаружили мумифицированный труп на полу одной из комнат. Смерть наступила примерно в начале 2022 года, заключила экспертиза.
Светлана Джимбинова — дочь народного поэта Калмыкии Бема Джимбинова, сестра литературоведа, кандидата филологических наук, американиста Станислава Джимбинова, вдова режиссера Театра им. Вахтангова Рубена Симонова. Она написала десятки работ и поставила шесть спектаклей.
«Мы не знаем [есть ли у нее семья], об этом не знало ни режиссерское управление, ни отдел кадров [театра Вахтангова]. Она просто порвала все связи. Она уволилась по собственному желанию, я это точно знаю», — заявила «Подъему» пресс-аташе театра Елена Кузьмина. Она предположила, что у режиссерки не было родственников.