Тело театральной режиссерки Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире спустя год после смерти

«Мы не знаем [есть ли у нее семья], об этом не знало ни режиссерское управление, ни отдел кадров [театра Вахтангова]. Она просто порвала все связи. Она уволилась по собственному желанию, я это точно знаю», — заявила «Подъему» пресс-аташе театра Елена Кузьмина. Она предположила, что у режиссерки не было родственников.