Сложившаяся ситуация заставляет рестораторов повышать оплату труда. По подсчетам «Авито Работы» и «Наймика», в июле 2023 года предлагаемая в отрасли зарплата в целом по стране выросла на 18% год к году, до 36,4 тыс. рублей в месяц. Заметный прирост у работников кухни, которых особенно не хватает, — на 23%, до 26,3 тыс. рублей.