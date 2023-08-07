Число вакансий в общепите по всей стране в июле 2023 года выросло в два раза год к году, узнал «Коммерсант». При этом соискателей стало меньше на 7–12%.
По данным SuperJob, вакансий на рынке стало на 17% больше год к году, по оценке ProPersonnel — на 45%. В прошлом году ситуация была поотивоположная.
Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что этим летом не хватает 20% работников, в в «Юниресте» (управляет Rostic’s и KFC) — 17–20%. В One Price Coffee рассказали о росте дефицита кадров на 8–10%.
В сети «Андерсон», где тоже острая нехватка персонала, возникшую проблему связали со снижением потока трудовых мигрантов, которым после девальвации рубля стало невыгодно работать в РФ. Кроме того, усилилась конкуренция за работников со стороны госсектора и ВПК, что особенно заметно в центре, на юге страны и на Урале, отметила директор по персоналу «Юниреста» Людмила Кислова.
Сложившаяся ситуация заставляет рестораторов повышать оплату труда. По подсчетам «Авито Работы» и «Наймика», в июле 2023 года предлагаемая в отрасли зарплата в целом по стране выросла на 18% год к году, до 36,4 тыс. рублей в месяц. Заметный прирост у работников кухни, которых особенно не хватает, — на 23%, до 26,3 тыс. рублей.
Дефицит будет усиливаться, считают эксперты, а вместе с ним зарплаты и цены в меню.