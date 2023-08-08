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Вырванные волосы, голова, насаженная на тело динозавра: как выглядят «странные Барби» тиктокерок

Анна Красюк
Сегодня в 15:47

Среди ухоженных жительниц Барбиленда в комедии Греты Гервиг появляется «странная Барби». Героиня, которую сыграла Кейт МакКиннон, одета в яркое розовое платье с разноцветными узорами, на ее лице нарисованы каракули, волосы неаккуратно подстрижены и растрепаны, она едва ходит. Судя по всему, хозяйка этой куклы ставила над ней эксперименты и грубо обращалась. «Я выросла в районе, где было много девочек старше меня, — объясняла создательница фильма Грета Гервиг. — Так что у меня было много Барби, которых успели подстричь к тому времени, как они попадали ко мне». По задумке режиссерки, эта кукла, с которой слишком долго играли, «обладала знаниями, которых не было у всех остальных».

После премьеры долгожданной картины пользовательницы тиктока стали находить и показывать своих «странных Барби», которым явно пришлось через многое пройти. Ролики снимают под музыку из саундтрека, исполненного Билли Айлиш, поверх которого звучат слова «Возьми мои руки, закрой глаза, а теперь почувствуй».

Кукла тиктокерки @kenlee.w4 оказалась засунута в жестяную банку кока-колы — торчат только руки, ноги и голова. Кроме того, за ее спиной зачем‑то воткнуты птичьи перья, а сама конструкция подвешена на леске к потолку.

«Мне так жаль мою бедную девочку», — подписывает ролик @sinmineral. У отдельно живущей головы ее Барби вырваны волосы, а кукольное лицо измазано косметикой или фломастерами. Кроме того, она почему‑то насажена на фигурку зеленого пластмассового динозавра.

Компания Mattel, пользуясь популярностью фильма, который уже собрал более миллиарда долларов, выпускает «странную Барби» в ограниченном тираже.

© Barbie
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© Barbie
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© Barbie
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Стоимость коллекционной Барби — 50 долларов, она будет изготовлена к маю 2024 года. «Наша кукла одета в наряд, вдохновленный тем, что вы увидите в фильме, — ярко-розовое платье с рисунками и пышными рукавами и зеленые сапоги из змеиной кожи», — говорится в описании игрушки. Кроме того, у нее, как и у героини МакКиннон, неряшливая прическа и отметины на лице — чтобы подчеркнуть, что с ней «слишком часто играли».

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Стать Барби или Кеном, не выходя из дома: какие нейросети превратят вас в культовую куклу
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Грета ГервигКейт МаккиннонБилли Айлиш
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