Вырванные волосы, голова, насаженная на тело динозавра: как выглядят «странные Барби» тиктокерок

Среди ухоженных жительниц Барбиленда в комедии Греты Гервиг появляется «странная Барби». Героиня, которую сыграла Кейт МакКиннон, одета в яркое розовое платье с разноцветными узорами, на ее лице нарисованы каракули, волосы неаккуратно подстрижены и растрепаны, она едва ходит. Судя по всему, хозяйка этой куклы ставила над ней эксперименты и грубо обращалась. «Я выросла в районе, где было много девочек старше меня, — объясняла создательница фильма Грета Гервиг. — Так что у меня было много Барби, которых успели подстричь к тому времени, как они попадали ко мне». По задумке режиссерки, эта кукла, с которой слишком долго играли, «обладала знаниями, которых не было у всех остальных».
После премьеры долгожданной картины пользовательницы тиктока стали находить и показывать своих «странных Барби», которым явно пришлось через многое пройти. Ролики снимают под музыку из саундтрека, исполненного Билли Айлиш, поверх которого звучат слова «Возьми мои руки, закрой глаза, а теперь почувствуй».
Кукла тиктокерки @kenlee.w4 оказалась засунута в жестяную банку кока-колы — торчат только руки, ноги и голова. Кроме того, за ее спиной зачем‑то воткнуты птичьи перья, а сама конструкция подвешена на леске к потолку.
«Мне так жаль мою бедную девочку», — подписывает ролик @sinmineral. У отдельно живущей головы ее Барби вырваны волосы, а кукольное лицо измазано косметикой или фломастерами. Кроме того, она почему‑то насажена на фигурку зеленого пластмассового динозавра.
Компания Mattel, пользуясь популярностью фильма, который уже собрал более миллиарда долларов, выпускает «странную Барби» в ограниченном тираже.
Стоимость коллекционной Барби — 50 долларов, она будет изготовлена к маю 2024 года. «Наша кукла одета в наряд, вдохновленный тем, что вы увидите в фильме, — ярко-розовое платье с рисунками и пышными рукавами и зеленые сапоги из змеиной кожи», — говорится в описании игрушки. Кроме того, у нее, как и у героини МакКиннон, неряшливая прическа и отметины на лице — чтобы подчеркнуть, что с ней «слишком часто играли».