Вырванные волосы, голова, насаженная на тело динозавра: как выглядят «странные Барби» тиктокерок

Среди ухоженных жительниц Барбиленда в комедии Греты Гервиг появляется «странная Барби». Героиня, которую сыграла Кейт МакКиннон, одета в яркое розовое платье с разноцветными узорами, на ее лице нарисованы каракули, волосы неаккуратно подстрижены и растрепаны, она едва ходит. Судя по всему, хозяйка этой куклы ставила над ней эксперименты и грубо обращалась. «Я выросла в районе, где было много девочек старше меня, — объясняла создательница фильма Грета Гервиг. — Так что у меня было много Барби, которых успели подстричь к тому времени, как они попадали ко мне». По задумке режиссерки, эта кукла, с которой слишком долго играли, «обладала знаниями, которых не было у всех остальных».