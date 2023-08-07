В десяти регионах России ожидается экстремальная жара до 43 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время в десяти регионах России ожидается экстремальная жара. Его слова передает ТАСС.
Жаркая погода установится на юге страны и Северном Кавказе до конца недели. В Краснодарском крае ожидается 39–40 градусов жары, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и на Ставрополье — до 40–42 градусов.
В Калмыкии воздух прогреется до 43 градусов. В Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Рязанской областях ожидаются высокие температуры до вторника включительно — до 36–37 градусов.
Вильфанд предупредил, что в полуденные часы не следует находиться под солнечными лучами, необходимо носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.
Ранее 6 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года. Температура воздуха прогрелась до 31 градуса.