«Я вернусь, когда буду готова»: Белла Хадид рассказала о борьбе с болезнью Лайма

Хадид выразила благодарность своей маме за поддержку и заверила поклонников, что с ней все в порядке. По словам модели, она бы ничего не стала менять в своей жизни: «Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы попасть сюда, в этот момент, когда я нахожусь здесь, со всеми вами, наконец-то здоровая, я бы сделала все это снова».