«Я вернусь, когда буду готова»: Белла Хадид рассказала о борьбе с болезнью Лайма

Американская супермодель Белла Хадид рассказала в своих соцсетях о многолетней борьбе с болезнью Лайма, после того как прошла более чем 100-дневный курс лечения.
«Та маленькая я, которая страдала, гордилась бы взрослой мной за то, что я не сдалась. Жизнь в таком состоянии, ухудшающемся со временем, и работа, когда я пытаюсь заставить себя и свою семью гордиться собой, сказались на мне так, что я не могу этого толком объяснить», — написала модель под фотографиями с капельницей в руке.
Хадид выразила благодарность своей маме за поддержку и заверила поклонников, что с ней все в порядке. По словам модели, она бы ничего не стала менять в своей жизни: «Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы попасть сюда, в этот момент, когда я нахожусь здесь, со всеми вами, наконец-то здоровая, я бы сделала все это снова».
Модель утверждает, что болезнь сделала ее такой, какая она сейчас есть. В конце своего заявления она поблагодарила поклонников, агентов и команду врачей. «Я вернусь, когда буду готова. Я так по вас скучаю. Я вас всех очень люблю», — сказала она.
У Хадид болезнь Лайма диагностировали в 2012 году, об это ее мать Иоланда рассказала на торжественном мероприятии Global Lyme Alliance в 2015 году. Сама мать, а также младший брат Анвар тоже страдают этим заболеванием.
Болезнь Лайма — опасное инфекционное заболевание, передающееся через укусы инфицированных иксодовых клещей. Симптомы — сыпь, лихорадка, озноб, боль в суставах, общая усталость, поражение нервной системы.