Реклама
Новости

«Я вернусь, когда буду готова»: Белла Хадид рассказала о борьбе с болезнью Лайма

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:10

Американская супермодель Белла Хадид рассказала в своих соцсетях о многолетней борьбе с болезнью Лайма, после того как прошла более чем 100-дневный курс лечения.

«Та маленькая я, которая страдала, гордилась бы взрослой мной за то, что я не сдалась. Жизнь в таком состоянии, ухудшающемся со временем, и работа, когда я пытаюсь заставить себя и свою семью гордиться собой, сказались на мне так, что я не могу этого толком объяснить», — написала модель под фотографиями с капельницей в руке.

© Из соцсетей Беллы Хадид
1 из 6
© Из соцсетей Беллы Хадид
2 из 6
© Из соцсетей Беллы Хадид
3 из 6
© Из соцсетей Беллы Хадид
4 из 6
© Из соцсетей Беллы Хадид
5 из 6
© Из соцсетей Беллы Хадид
6 из 6

Хадид выразила благодарность своей маме за поддержку и заверила поклонников, что с ней все в порядке. По словам модели, она бы ничего не стала менять в своей жизни: «Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы попасть сюда, в этот момент, когда я нахожусь здесь, со всеми вами, наконец-то здоровая, я бы сделала все это снова».

© Из соцсетей Беллы Хадид
1 из 4
© Из соцсетей Беллы Хадид
2 из 4
© Из соцсетей Беллы Хадид
3 из 4
© Из соцсетей Беллы Хадид
4 из 4

Модель утверждает, что болезнь сделала ее такой, какая она сейчас есть. В конце своего заявления она поблагодарила поклонников, агентов и команду врачей. «Я вернусь, когда буду готова. Я так по вас скучаю. Я вас всех очень люблю», — сказала она.

У Хадид болезнь Лайма диагностировали в 2012 году, об это ее мать Иоланда рассказала на торжественном мероприятии Global Lyme Alliance в 2015 году. Сама мать, а также младший брат Анвар тоже страдают этим заболеванием.

Болезнь Лайма — опасное инфекционное заболевание, передающееся через укусы инфицированных иксодовых клещей. Симптомы — сыпь, лихорадка, озноб, боль в суставах, общая усталость, поражение нервной системы.

расскажите друзьям
люди
Белла Хадид
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»