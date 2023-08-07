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Посмотрите трейлер второго сезона мультсериала «Я есть Грут»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:51

Marvel опубликовала первый трейлер второго сезона короткометражного анимационного сериала «Я есть Грут». Его премьера состоится на Disney+ 6 сентября.

В видео малыш Грут оказывается в разных уголках Галактики, там он получает человеческий нос и заводит дружбу с птицей, которая устраивает гнездо у него на голове.

Во второй сезон проекта войдет пять короткометражных серий. Сюжетные подробности не разглашаются, но ожидается, что в Грут будет творить хаос.

Персонажа в анимационном сериале, как и в других фильмах, озвучил актер Вин Дизель. Режиссером и сценаристкой «Я есть Грут» выступила Кирстен Лепоре, а продюсерами стали Джеймс Ганн и Кевин Файги.

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