Посмотрите трейлер второго сезона мультсериала «Я есть Грут»

Marvel опубликовала первый трейлер второго сезона короткометражного анимационного сериала «Я есть Грут». Его премьера состоится на Disney+ 6 сентября.
В видео малыш Грут оказывается в разных уголках Галактики, там он получает человеческий нос и заводит дружбу с птицей, которая устраивает гнездо у него на голове.
Во второй сезон проекта войдет пять короткометражных серий. Сюжетные подробности не разглашаются, но ожидается, что в Грут будет творить хаос.
Персонажа в анимационном сериале, как и в других фильмах, озвучил актер Вин Дизель. Режиссером и сценаристкой «Я есть Грут» выступила Кирстен Лепоре, а продюсерами стали Джеймс Ганн и Кевин Файги.