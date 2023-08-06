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На «Кинопоиске» выйдет сериал «Кибердеревня» — уже есть тизер-трейлер

Максим Саблин
Сегодня в 20:26

Ютуб-канал Birchpunk показал тизер-трейлер «Кибердеревни» — продолжения одноименной серии виральных роликов. Сериал Сергея Васильева появится на «Кинопоиске» этой осенью.

«2100 год. Николай счастливо живет с семьей в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом», — говорится в синопсисе.

Создатели говорят, что для сериала они создали в кадре больше 100 роботов и дронов, 50 видов космотехники и 10 новых миров. Вместе с создателями YouTube-проекта birchpunk над роликами работала CGI-команда из студии Black Point под руководством Алексея Фомина и Ильи Шутова. Плюс Студия продюсирует проект вместе с компанией «Место силы» Валерия Федоровича и Евгения Никишова.

«Зрители нашего фандома и аудитория Кинопоиска увидят как уже знакомых персонажей — фермера Николая и Барагозина из „Ижевск Дайнемикс“, так и тех, кто еще не появлялся на экране. Одним из новеньких станет милый с виду робот, которого Николай нашел на свалке и выходил. Он — устаревший, ржавый, трудолюбивый, хотя в силу некоторых обстоятельств у него резко портится характер. Но самое главное, он настоящий» — рассказал режиссер Сергей Васильев, представляя проект на BUBBLE Weekend.

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Сергей ВасильевАлексей ФоминЕвгений Никишов
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