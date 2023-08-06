«Зрители нашего фандома и аудитория Кинопоиска увидят как уже знакомых персонажей — фермера Николая и Барагозина из „Ижевск Дайнемикс“, так и тех, кто еще не появлялся на экране. Одним из новеньких станет милый с виду робот, которого Николай нашел на свалке и выходил. Он — устаревший, ржавый, трудолюбивый, хотя в силу некоторых обстоятельств у него резко портится характер. Но самое главное, он настоящий» — рассказал режиссер Сергей Васильев, представляя проект на BUBBLE Weekend.