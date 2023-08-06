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«Может быть громко»: власти Севастополя сообщили о мине у берега. Оказалось, это не мина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:58
Обновлено в 17:14:

Обнаруженный в море недалеко от пляжа предмет оказался не миной — это выяснилось после обследования. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

В районе пляжа в Севастополе обнаружили морскую мину, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Мейчас она дрейфует в сторону Северной бухты (центральная часть города).

Мину нашли на расстоянии менее 100 метров от берега в районе пляжа «Любимовка». «Если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории», — написал Развожаев.

Чиновник предупредил жителей, что «может быть громко».

В марте 2022 года две якорные мины заметили дрейфующими у берегов Румынии и Турции. Сколько мин дрейфует в акватории Черного моря, неизвестно, и они несут постоянную угрозу судоходству, заявило Минобороны РФ.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в минировании Черного моря: он утверждал, что установленные российскими военными мины дрейфуют по акватории. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков это отрицал.

4 августа Украина назвала российские порты на Черном море — Сочи, Анапу, Новороссийск и Геленджик — зоной военной угрозы. Уведомление опубликовано без конечной даты действия.

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Минобороны России
люди
Михаил РазвожаевВладимир ЗеленскийИгорь Конашенков
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