«Может быть громко»: власти Севастополя сообщили о мине у берега. Оказалось, это не мина

Мину нашли на расстоянии менее 100 метров от берега в районе пляжа «Любимовка». «Если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории», — написал Развожаев.