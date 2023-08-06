Ангус Клауд мог сыграть главную роль в байопике о Маке Миллере

«Мы говорили о фильме про Мака Миллера, где он играл бы Мака. Я показал ему несколько видео, над которыми мы с Маком работали. Очень многим казалось, что Ангус похож на него, а я еще и был знаком с обоими и чувствовал, что от него исходит такой же вайб», — рассказал Альфред.