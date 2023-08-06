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Ангус Клауд мог сыграть главную роль в байопике о Маке Миллере

Максим Саблин
Сегодня в 14:03

Режиссер Майки Альфред обсуждал с Ангусом Клаудом байопик о рэпере Маке Миллере перед смертью актера. Об этом постановщик рассказал в интервью GQ.

В 2018 году они пересеклись на премьере фильма «Середина 90-х», режиссерского дебюта Джоны Хилла, продюсером которого выступил Альфред. На тот момент Клауду было 20 лет, он был еще относительно неизвестен, но у него были общие друзья-скейтеры с Альфредом.

Они продолжали общаться, и вскоре после этого Ангус получил роль Феса в сериале HBO «Эйфория». Затем они вместе работали над режиссерским дебютом Альфреда — фильмом «Северный Голливуд». Перед смертью Клауда Альфред рассказал, что они с Клаудом обсуждали возможность совместной работы в будущем.

«Мы говорили о фильме про Мака Миллера, где он играл бы Мака. Я показал ему несколько видео, над которыми мы с Маком работали. Очень многим казалось, что Ангус похож на него, а я еще и был знаком с обоими и чувствовал, что от него исходит такой же вайб», — рассказал Альфред.

«Они были очень хорошими парнями и настоящими творцами, у них был взрывной характер и миллион вещей в голове. Он рано ушел из жизни, как и Мак», — продолжил Альфред.

До смерти Клауд однажды комментировал возможный фильм в интервью канадскому журналу Etalk в январе 2022 года. Тогда актер говорил, что к роли Миллера нужно отнестись с большим уважением и тщательно ее изучить.

Исполнитель роли Феса в популярном сериле «Эйфория» скончался 31 июля. Ему было 25 лет. Официальная причина смерти Клауда пока неизвестна.

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