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На монументе «Родина-мать» в Киеве установили трезубец вместо герба СССР

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:55

Рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве. ТАСС со ссылкой на «Страну» сообщает, что монтаж панелей щита продолжается.

Полностью монтажные работы планируют завершить до Дня флага Украины, 23 августа, а советский символ отправят в музей. Сам монумент тоже переименуют — в «Украина-мать».

Установка трезубца была запланирована на 5 августа, однако работам мешал ветер. До темноты элемент смогли поднять лишь на 24 метра, в то время как высота памятника с постаментом составляет 102.

Стоимость герба для монумента составила 28 млн гривен, деньги собрали доноры и меценаты, сообщал Минкульт страны. Фигуру сделали на одном из киевских предприятий, используя сталь европейского производства.

Памятник «Родина-мать» находится на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Монумент был открыт в 1981 году генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

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Леонид Брежнев
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