В сеть слили данные пользователей «Литреса»

«Утечки информации» уточняют, что за сливом стоит источник, который ранее публиковал в отрытом доступе данные пользователей «СберЛогистики» и «Delivery Club». Он утверждает, что у него есть полная база пользовательских данных «Литреса», которая содержит 97 млн строк.