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В сеть слили данные пользователей «Литреса»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:08

В открытом доступе оказались данные пользователей сервиса электронных книг «Литрес». Об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации», который ведет основатель сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

В опубликованном файле три миллиона строк, которые содержат имя и фамилию, 590 тыс. уникальных адресов электронной почты и хешированные пароли. Самая свежая запись датируется 3 августа 2023 года.

Администраторы телеграм-канала проверили случайные адреса почт из файла и выяснили, что они действительные.

«Утечки информации» уточняют, что за сливом стоит источник, который ранее публиковал в отрытом доступе данные пользователей «СберЛогистики» и «Delivery Club». Он утверждает, что у него есть полная база пользовательских данных «Литреса», которая содержит 97 млн строк.

В «Литресе» подтвердили утечку информации. Там заявили, что платежные данные не пострадали, и рекомендовали пользователям поменять пароли. Сервис начал внутреннее расследование и уведомил об инциденте Роскомнадзор.

В компании добавили, что, если с аккаунтами пользователей произойдут «какие‑либо несанкционированные действия, все они будут отменены сервисом по запросу клиента».

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