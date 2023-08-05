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Стоматолог обратила внимание на временные пломбы с Wildberries. Покупатели затыкают ими кариес

Максим Саблин
Сегодня в 17:32

Пользовательница твиттера обнаружила в продаже на Wildberries временные пломбы. Как профессиональный стоматолог, она объяснила вред самостоятельного лечения зубов и посоветовала оставлять подобные манипуляции профессионалам.

На площадке можно найти множество предложений таких «фальшивых зубов» по цене до 500 рублей. Обычно они выглядят как гранулы белого цвета в баночке. Продавцы обещают, что смесь из гранул в баночке поможет создать красивые зубы и безопасна для здоровья.

Однако стоматолог Татьяна Царькова заметила, что покупатели часто лепят смесь поверх больных зубов и кариеса вместо похода к врачу.

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Несмотря на положительные отзывы, бесконтрольное использование таких пломб может привести к другим травмам полости рта. Например, один из потребителей смеси заткнул себе дыру на месте четырех передних зубов так, что это может привести к повреждению сустава между виском и нижней челюстью.

А в другом случае покупательница пожаловалась на то, что не смогла самостоятельно снять поставленную плобму и дело закончилось операцией. Однако она всё равно ставит товару пять «звезд».

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В ответах стоматологу напомнили, что не у всех есть возможность быстро залечить зуб. Тем более, это может выйти в немаленькую сумму. И поэтому временная пломба может быть выходом в такой ситуации.

Одному из пользователей Царькова ответила, что смесь лишь скрывает дыру, но не предотвращает накапливание налета и разрастание кариеса. Лучшим выбором, по ее мнению, является тщательная чистка зубов и запись в стоматологическую поликлинику по медицинскому полису. Страдающих от острой боли там принимают без записи.

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