Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров представит в Москве и Петербурге фильм-балет о языческой богине

Лидер рок-группы «АукцЫон» Леонид Федоров представит в Москве фильм-балет «Ашера» о языческой богине. Единственный показ и обсуждение пройдет 9 августа в кинотеатре «Октябрь», сообщают «Ведомости». 29 августа премьера картины состоится в петербургском кинотеатре «Аврора».
В основе часовой киноленты одноименный альбом, который Федоров записал вместе с израильским музыкантом Игорем Крутоголовым на самоизоляции в 2020 году. На нем 10 жестких треков, объединяющих элементы трип-хопа и индастриала.
Сама пластинка основана на поэме израильского культуролога и поэта Михаила Короля «Песни срубленной Ашеры». Она состоит из девяти монологов, в которых ближневосточная языческая богиня Ашера (также известная как Иштар или Астара) отрекается от бывших любовников — финикийских, угаритских, вавилонских и ханаанских богов. Делает она это во имя единственного иудейского бога, чье непроизносимое имя заменяется четырехбуквенной аббревиатурой Йуд-Хей-Вав-Хей.
Фильм «Ашера» был снят в безлюдных пейзажах Швеции. Его главная героиня — Ашера, которую играет Сабина Грунендейк, — в экспрессивном современном танце выясняет отношения с 11 партнерами, изображающими языческих богов.
После обоих премьерных показов фильма на сцену поднимется Леонид Федоров, с которым можно будет обсудить картину. К нему в режиме онлайн присоединятся режиссер и хореограф Анна Озерская, а также автор «Песен срубленной Ашеры» Михаил Король.