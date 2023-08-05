Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров представит в Москве и Петербурге фильм-балет о языческой богине

Сама пластинка основана на поэме израильского культуролога и поэта Михаила Короля «Песни срубленной Ашеры». Она состоит из девяти монологов, в которых ближневосточная языческая богиня Ашера (также известная как Иштар или Астара) отрекается от бывших любовников — финикийских, угаритских, вавилонских и ханаанских богов. Делает она это во имя единственного иудейского бога, чье непроизносимое имя заменяется четырехбуквенной аббревиатурой Йуд-Хей-Вав-Хей.