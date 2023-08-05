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Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров представит в Москве и Петербурге фильм-балет о языческой богине

Семён Гудошников
Сегодня в 16:04

Лидер рок-группы «АукцЫон» Леонид Федоров представит в Москве фильм-балет «Ашера» о языческой богине. Единственный показ и обсуждение пройдет 9 августа в кинотеатре «Октябрь», сообщают «Ведомости». 29 августа премьера картины состоится в петербургском кинотеатре «Аврора».

В основе часовой киноленты одноименный альбом, который Федоров записал вместе с израильским музыкантом Игорем Крутоголовым на самоизоляции в 2020 году. На нем 10 жестких треков, объединяющих элементы трип-хопа и индастриала.

Сама пластинка основана на поэме израильского культуролога и поэта Михаила Короля «Песни срубленной Ашеры». Она состоит из девяти монологов, в которых ближневосточная языческая богиня Ашера (также известная как Иштар или Астара) отрекается от бывших любовников — финикийских, угаритских, вавилонских и ханаанских богов. Делает она это во имя единственного иудейского бога, чье непроизносимое имя заменяется четырехбуквенной аббревиатурой Йуд-Хей-Вав-Хей.

Фильм «Ашера» был снят в безлюдных пейзажах Швеции. Его главная героиня — Ашера, которую играет Сабина Грунендейк, — в экспрессивном современном танце выясняет отношения с 11 партнерами, изображающими языческих богов.

После обоих премьерных показов фильма на сцену поднимется Леонид Федоров, с которым можно будет обсудить картину. К нему в режиме онлайн присоединятся режиссер и хореограф Анна Озерская, а также автор «Песен срубленной Ашеры» Михаил Король.

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Леонид ФедоровАнна Озерская
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