В древнем шотландском замке обнаружена неизвестная картина Джона Констебла

В замке XVI века в Шотландии найдена неизвестная картина британского живописца Джона Констебла. Полотно обнаружила пара, унаследовавшая поместье, и испытывающая проблемы с оплатой счетов, сообщает MailOnline.
Предки Саймона Хоуисона Кроуфорда проживали на этой земле с XIII века, а теперь в семейном замке живет он с супругой Адити. На обслуживание столь внушительного поместья приходится платить более 100 тыс. фунтов стерлингов в год (12,2 млн рублей по текущему курсу).
Супруги, мечтавшие отдать замок по наследству своим детям, подумывали о продаже здания — расходы на него слишком высоки. Однако картина Констебла, оцененная в 1-2 млн фунтов стерлингов, может решить проблему.
Еще 10 лет назад Кроуфорд отдавал полотно на оценку в аукционный дом, но тогда его посчитали подделкой. К другому выводу пришли эксперты из шоу «Сокровища миллионеров», которое показывают на британском телеканале Chanel 4.
Когда пара принимала участие в шоу, специалист по антиквариату Ронни Арчер Морган заметил картину и решил, что она может быть подлинной. Первоначальная оценка показала, что полотно «убедительно с точки зрения грунта, основных цветов и обработки».
Сейчас работа проходит судебно-медицинскую экспертизу и изучается экспертом по творчеству Констебла. «Забавно, что я видел эту картину не знаю сколько раз и никогда не обращал на нее никакого внимания», — заявил Кроуфорд.
Деньги, которые супруги рассчитывают получить от продажи картины на аукционе, они хотят инвестировать в замок. В этом поместье они, в частности, проводят мероприятия на открытом воздухе и размещают посетителей.
На картине Констебла, обнаруженной в замке, изображено дерево и мост через реку. На полотне есть подпись художника и название работы — «Старый мост через Эйвон». Специалисты считают, что пейзаж написан в 1820-х годах.
Джон Констебл — крупнейший британский пейзажист XIX века, главным образом известный картинами, изображающими виды его родного графства Саффолк: «Собор в Солсбери», «Белый конь», «Плотина в Дедаме» и «Телега для сена» посвящены долине реки Дедем, которая позже была прозвана «земля Констебла». Помимо Музея Виктории и Альберта, полотна Констебла находятся в коллекции галереи Тейт-Модерн, Национальной галереи Лондона и Национальной галереи Эдинбурга.