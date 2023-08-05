ВОЗ предупредила о высоком риске распространения холеры

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения холеры в мире как «очень высокий». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
С начала года вспышки заболевания зафиксированы в 25 странах, что на девять государств больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Последнее сообщение о выявлении болезни пришло в середине мая из Индии.
Одним из факторов, способствующих распространению холеры, ВОЗ называет сезон дождей в Западной Африке, который длится с мая по октябрь. Динамику распространения болезни может изменить природное явление Эль-Ниньо, которое увеличивает осадки в Южной Америке, на Юге США, Африканском Роге и в Центральной Азии.
Последствия Эль-Ниньо могут затруднить доступ к чистой воде и ресурсам здравоохранения, а более высокая температура воды, связанная с этим природным явлением, способствует размножению холерного вибриона.
Сильнее всего холера затронула Африку. С начала года о случаях болезни сообщили 14 африканских стран, включая Демократическую Республику Конго, Камерун, Малави, Мозамбик, Сомали, Эфиопию и ЮАР. В Сирии зарегистрированы более 183 тыс. случаев холеры, в Афганистане — свыше 98 тыс., в Малави — 58 тыс., на Гаити — около 55 тыс., в Мозамбике — более 33 тыс.