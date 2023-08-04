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Режиссер «Аквамена» Джеймс Ван был госпитализирован в Лос-Анджелесе

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:13

Австралийский режиссер Джеймс Ван, известный как автор «Аквамена» и хоррор-франшиз «Пила» и «Астрал», был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелес. Об этом стало известно из публикации на его странице в соцсети Instagram*.

В аккаунте кинематографиста появилась фотография Вана на больничной койке. В подписи к ней сообщалось, что режиссер пережил «экстремально тяжелые и пугающие пару дней и ночей».

«Ты никогда не хочешь мчаться в отделение неотложной помощи посреди ночи и затем быть вынужденным остаться в больнице. Госпиталь Cedars Sinai — по-настоящему лучший!» — написал представитель Вана.

Он назвал сотрудников больницы «лучшими врачами, медсестрами, техперсоналом, просто самыми замечательными людьми» и отметил, что Ван «находится в безопасности в данный момент и идет на поправку».

Что произошло с режиссером и почему ему потребовалась медицинская помощь, в сообщении не уточняется.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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