Критики разгромили сиквел фэнтези-боевика «Мег» с Джейсоном Стэтемом

Фантастический боевик «Мег-2: Бездна» получил очень низкие оценки критиков на портале Rotten Tomatoes. В сумме по оценкам из 84 рецензий рейтинг киноленты оказался на уровне 27% свежести.
Фильм называют сильно уступающим первой ленте скучным и заурядным боевиком, в котором «каждая строчка диалога — клише». А еще в нем «полно научных неточностей», но лента все-таки способна рассмешить.
«Мег-2: Бездна» основан на одноименном романе Стива Алтена 1999 года. По сюжету водолаз Джонас Тейлор отправляется во впадину, где обитают три мегалодона — доисторические акулы.
Главную роль сыграл Джейсон Стэтем. Также в фильме снимаются У Цзин, Сиенна Гиллори, Клифф Кертис, Скайлер Сэмюэлс, Шуя София Цай, Мелиссанти Махут, Серхио Перис-Менчета и Пейдж Кеннеди.
В качестве режиссера выступил Бен Уитли, снявший «Высотку» и картину «Доктор Кто: Глубокий вдох» (1-я серия 8-го сезона сериала «Доктор Кто», премьера которой в кинотеатрах).
Первую часть франшизы, которая вышла в 2018 году оценили почти в два раза лучше — на 46% свежести. Хотя тогда фильм был номинирован на «Золотую малину» в номинации «Худший сиквел, ремейк или плагиат».