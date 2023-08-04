Звезда «Офиса» вернет поклонникам более 100 тысяч долларов, которые они пожертвовали на спин-офф-шоу

Звезда ситкома «Офис» Лесли Бейкер объявил, что вернет поклонникам более 100 тыс. долларов, которые они пожертвовали на создание спин-оффа о его персонаже Стэнли Хадсоне. Об этом сообщил NME.
Проект под названием «Дядя Стэн» был приостановлен из‑за пандемии COVID-19. Деньги на него актер начал собирать с помощью краудфандинга еще в 2020 году, ему, по данным Kickstarter, удалось получить порядка 336 тыс. долларов.
В последнее время фанаты «Офиса» стали интересоваться, что Бейкер сделал с этой суммой, ведь сериал так и не вышел на экраны. В ответ артист заявил, что вернет пожертвования, поскольку из‑за забастовок сценаристов и актеров Голливуда не может вернуться к производству.
«Мы приносим извинения за задержку с обновлениями. Мы работали за кулисами, чтобы все шло по плану и награды были выплачены. Мы, так же как и вы все, ждали, когда проект увидит свет, и искренне ценим ваше терпение и поддержку. Проект занял больше времени, чем ожидалось, из‑за обстоятельств, не зависящих от нас», — написал Бейкер в соцсетях.
Он отметил, что команда «Дяди Стэна» поддержит WGA и SAG. «Мы солидарны с представителями индустрии развлечений», — подчеркнул он.
Бейкер добавил, что реальная сумма, полученная от Kickstarter, составила 100 629 долларов. «Большая часть взносов спонсоров была снижена или полностью аннулирована», — пояснил артист.
«Средства никогда не использовались для каких‑либо целей, кроме вознаграждений и возврата средств спонсорам, и оставались учтенными и нетронутыми на счете», — заявил Бейкер.