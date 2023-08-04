Звезда «Офиса» вернет поклонникам более 100 тысяч долларов, которые они пожертвовали на спин-офф-шоу

«Мы приносим извинения за задержку с обновлениями. Мы работали за кулисами, чтобы все шло по плану и награды были выплачены. Мы, так же как и вы все, ждали, когда проект увидит свет, и искренне ценим ваше терпение и поддержку. Проект занял больше времени, чем ожидалось, из‑за обстоятельств, не зависящих от нас», — написал Бейкер в соцсетях.