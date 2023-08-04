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Умер Марк Марголис, сыгравший Гектора Саламанку в сериале «Во все тяжкие»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:58

На 84-м году жизни скончался американский актер Марк Марголис. Об этом пишет Variety со ссылкой на его сына Моргана.

Марголис родился в 1939 года в Филадельфии, а в юности переехал в Нью-Йорк, чтобы заниматься актерским мастерством. Там он получил роли в постановках Бродвейского театра и сыграл в более чем 50 пьесах в других театрах. С 1976 года актер начал сниматься в кино.

Наибольшую известность Марголису принесла роль Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». За нее актер был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале» и премию «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале.

В общей сложности за свою кинокарьеру Марк Марголис снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. В их числе — «Лицо со шрамом», «Секс в большом городе», «Квантовый скачок», «Блудливая Калифорния» и «Криминальная история».

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Марк Марголис
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