Умер Марк Марголис, сыгравший Гектора Саламанку в сериале «Во все тяжкие»

Марголис родился в 1939 года в Филадельфии, а в юности переехал в Нью-Йорк, чтобы заниматься актерским мастерством. Там он получил роли в постановках Бродвейского театра и сыграл в более чем 50 пьесах в других театрах. С 1976 года актер начал сниматься в кино.