Умер Марк Марголис, сыгравший Гектора Саламанку в сериале «Во все тяжкие»

На 84-м году жизни скончался американский актер Марк Марголис. Об этом пишет Variety со ссылкой на его сына Моргана.
Марголис родился в 1939 года в Филадельфии, а в юности переехал в Нью-Йорк, чтобы заниматься актерским мастерством. Там он получил роли в постановках Бродвейского театра и сыграл в более чем 50 пьесах в других театрах. С 1976 года актер начал сниматься в кино.
Наибольшую известность Марголису принесла роль Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». За нее актер был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале» и премию «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале.
В общей сложности за свою кинокарьеру Марк Марголис снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. В их числе — «Лицо со шрамом», «Секс в большом городе», «Квантовый скачок», «Блудливая Калифорния» и «Криминальная история».