СМИ: в Турции около 90 детей выселили из лагеря. Туроператор не оплатил их проживание

В Турции около 90 детей выселили из лагаря из‑за того, что российский туроператор «Колибри Тур» не оплатил их проживание в отеле. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
По информации СМИ, дети приехали в лагерь 19 июля, но в ночь с 1 на 2 августа их выселили из отеля Batont Garden Rezort. Эту ночь детям пришлось провести в парке. Новое жилье для них нашли только к следующему вечеру.
На пару дней школьников поселили в другой отель, но и оттуда их вскоре выселили. Детей, вновь оставшихся без крыши, сопровождают вожатые. Однако, как заявила мама одного ребенка, вожатые не знают, что делать дальше.
Родители детей бронируют для них места в новых отелях и переживают за безопасность несовершеннолетних. Часть родителей намерена обратиться в правоохранительные органы и добиваться наказания для туроператора за оставление детей в опасности.
Ситуацию уже взял на контроль Роспотребнадзор. В ведомстве родителям пообещали помочь в составлении претензий к «Колибри Тур».
Поездка в лагерь в Турции продолжительностью 15 дней на одного ребенка стоила по тарифу «раннее бронирование» 75 тыс. рублей. В цену входили перелет, проживание и питание школьников.