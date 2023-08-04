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СМИ: в Турции около 90 детей выселили из лагеря. Туроператор не оплатил их проживание

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:19

В Турции около 90 детей выселили из лагаря из‑за того, что российский туроператор «Колибри Тур» не оплатил их проживание в отеле. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По информации СМИ, дети приехали в лагерь 19 июля, но в ночь с 1 на 2 августа их выселили из отеля Batont Garden Rezort. Эту ночь детям пришлось провести в парке. Новое жилье для них нашли только к следующему вечеру.

На пару дней школьников поселили в другой отель, но и оттуда их вскоре выселили. Детей, вновь оставшихся без крыши, сопровождают вожатые. Однако, как заявила мама одного ребенка, вожатые не знают, что делать дальше.

Родители детей бронируют для них места в новых отелях и переживают за безопасность несовершеннолетних. Часть родителей намерена обратиться в правоохранительные органы и добиваться наказания для туроператора за оставление детей в опасности.

Ситуацию уже взял на контроль Роспотребнадзор. В ведомстве родителям пообещали помочь в составлении претензий к «Колибри Тур».

Поездка в лагерь в Турции продолжительностью 15 дней на одного ребенка стоила по тарифу «раннее бронирование» 75 тыс. рублей. В цену входили перелет, проживание и питание школьников.

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Роспотребнадзор
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