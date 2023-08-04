Реклама
Новости

Владимир Путин запретил росгвардейцам публиковать свои фото в интернете

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:38

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает бойцам Росгвардии публиковать в интернете и СМИ свои фото и фото других военнослужащих. Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ предполагает запрет на размещение в сети любых данных о себе и иных сотрудниках Росгвардии, в том числе уволенных со службы. Кроме того, те же правила распространяются на публикацию информации об их семьях, позволяющей установить место нахождения.

Также закон позволяет бывшим росгвардейцам, находящимся в запасе, в случае мобилизации проходить службу в Росгвардии. При желании экс-бойцы могут быть призваны на военную службу.

Помимо этого, документ разрешает заключать краткосрочные, сроком до одного года, контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.

расскажите друзьям
теги
Росгвардия
люди
Владимир Путин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»