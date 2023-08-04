Владимир Путин запретил росгвардейцам публиковать свои фото в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает бойцам Росгвардии публиковать в интернете и СМИ свои фото и фото других военнослужащих. Об этом сообщило РИА «Новости».
Документ предполагает запрет на размещение в сети любых данных о себе и иных сотрудниках Росгвардии, в том числе уволенных со службы. Кроме того, те же правила распространяются на публикацию информации об их семьях, позволяющей установить место нахождения.
Также закон позволяет бывшим росгвардейцам, находящимся в запасе, в случае мобилизации проходить службу в Росгвардии. При желании экс-бойцы могут быть призваны на военную службу.
Помимо этого, документ разрешает заключать краткосрочные, сроком до одного года, контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.