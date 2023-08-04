Спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко готовится выпустить книгу, в которой будут собраны ее репортажи за последние 15 лет и личные эссе. И хотя выйдет она только 17 октября, в твиттере издание уже вызвало много споров из‑за его названия — «I Love Russia: Reporting from a Lost Country» («Я люблю Россию: репортаж из потерянной страны»).