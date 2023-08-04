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Спецкор «Новой» еще не выпустила книгу, но уже получила хейт. Все из‑за названия — «Я люблю Россию»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:57

Спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко готовится выпустить книгу, в которой будут собраны ее репортажи за последние 15 лет и личные эссе. И хотя выйдет она только 17 октября, в твиттере издание уже вызвало много споров из‑за его названия — «I Love Russia: Reporting from a Lost Country» («Я люблю Россию: репортаж из потерянной страны»).

Почему критикуют название?

Костюченко выступает против вооруженного конфликта на Украине, она вела репортажи с мест боевых действий, а также освещала остросоциальные проблемы в России и странах СНГ. Однако признание в любви стране, которая начала военную операцию, встретило жесткую критику. Пользователь с ником @zloygik, например, пишет: «Это как выпустить книгу „Я люблю Германию“ в 1942 году».

Вот еще несколько негативных комментариев:

  • «Penguin Books (британское издательство, которое планирует опубликовать книгу. — Прим. ред.) эксплуатирует боль украинцев <…> Единственное, что нам следует слышать от русских, которые „любят Россию“, это „Прости нас, Украина!“», — @DecodingTrolls.
  • «Не похоже на хорошее название для хорошей книги… Извините», — @ruinwanderer.
  • «Спасибо, что преподнесли нам это очень личное рассуждение о том, как любить свою страну, когда она совершает ******* [предполагаемые военные преступления]», — @sasha_weirdsley.
  • «Это название является рекламной уловкой, которая кажется преднамеренным оскорблением жертв», — @AmandaMcCrina.

К осуждению названия книги Костюченко присоединились и несколько публичных лиц. Экс-сотрудник НАТО Эдвард Хантер Кристи пишет, что название настолько неуместно, что от прочтения книги стоит отказаться, хотя он даже не читал ее.

Антивоенный активист Денис Захаров посвятил спорному названию книги целый тред в своем твиттер-аккаунте. По его словам, работа Костюченко по освещению событий в 2014 и 2022 годах заслуживает уважения, однако «I love Russia» не самый удачный, мягко говоря, выбор названия.

«Я не читал книгу, но даже представить ее на книжных полках тревожно. Что дальше? „Талибан — это очень весело“? „Советы для вечеринки на тему холокоста“?», — пишет Захаров.

По его мнению, книгу стоило назвать «Russia I love» («Россия, которую я люблю»), затем на обложке зачеркнуть последний слог и заменить его на «st», чтобы получилось «Russia I lost» («Россия, которую я потеряла»). Так заголовок не вызвал бы противоречий и имел двойной подтекст, считает активист.

Кто поддержал Костюченко?

При этом зарубежные издательства, которые собираются опубликовать книгу «I Love Russia: Reporting from a Lost Country», и дистрибьюторы пишут исключительно положительные аннотации к ней. Penguin Books, например, описывает книгу как «интимный портрет России и страстный крик души журналистики, выступающей против авторитаризма». На Amazon говорится, что автор «скупой, решительной прозой обнажает цинизм и коррупцию, а также храбрость и сердце своей любимой страны».

Нашлись и обычные пользователи в твиттере, которые встали на сторону Елены Костюченко. Вот некоторые из них:

  • «Я умоляю людей погуглить, кто такая Елена Костюченко, и что она сделала для независимой журналистики в России. Вы попались на удочку и даже не удосужились прочитать ее биографию или краткое содержание книги», — @Rodyaklv.
  • «Классическая ситуация „не читал, но осуждаю“. Каждый раз, когда вы думаете, что живете во взрослом мире, интернет-пользователи спешат доказать обратное и начинают судить о книге по обложке», — @MacabreBee.
  • «Мне кажется, только великая Елена Костюченко, которую всю жизнь в России травили, унижали и пытались заткнуть и даже убить, может написать книгу под названием „Моя любимая страна“ (название книги в издании на русском языке. — Прим. ред.). Потрясающая. Обязательно куплю», — @atticus_flinch.
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