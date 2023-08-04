Спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко готовится выпустить книгу, в которой будут собраны ее репортажи за последние 15 лет и личные эссе. И хотя выйдет она только 17 октября, в твиттере издание уже вызвало много споров из‑за его названия — «I Love Russia: Reporting from a Lost Country» («Я люблю Россию: репортаж из потерянной страны»).
Почему критикуют название?
Костюченко выступает против вооруженного конфликта на Украине, она вела репортажи с мест боевых действий, а также освещала остросоциальные проблемы в России и странах СНГ. Однако признание в любви стране, которая начала военную операцию, встретило жесткую критику. Пользователь с ником @zloygik, например, пишет: «Это как выпустить книгу „Я люблю Германию“ в 1942 году».
Вот еще несколько негативных комментариев:
- «Penguin Books (британское издательство, которое планирует опубликовать книгу. — Прим. ред.) эксплуатирует боль украинцев <…> Единственное, что нам следует слышать от русских, которые „любят Россию“, это „Прости нас, Украина!“», — @DecodingTrolls.
- «Не похоже на хорошее название для хорошей книги… Извините», — @ruinwanderer.
- «Спасибо, что преподнесли нам это очень личное рассуждение о том, как любить свою страну, когда она совершает ******* [предполагаемые военные преступления]», — @sasha_weirdsley.
- «Это название является рекламной уловкой, которая кажется преднамеренным оскорблением жертв», — @AmandaMcCrina.
Антивоенный активист Денис Захаров посвятил спорному названию книги целый тред в своем твиттер-аккаунте. По его словам, работа Костюченко по освещению событий в 2014 и 2022 годах заслуживает уважения, однако «I love Russia» не самый удачный, мягко говоря, выбор названия.
«Я не читал книгу, но даже представить ее на книжных полках тревожно. Что дальше? „Талибан — это очень весело“? „Советы для вечеринки на тему холокоста“?», — пишет Захаров.
По его мнению, книгу стоило назвать «Russia I love» («Россия, которую я люблю»), затем на обложке зачеркнуть последний слог и заменить его на «st», чтобы получилось «Russia I lost» («Россия, которую я потеряла»). Так заголовок не вызвал бы противоречий и имел двойной подтекст, считает активист.
Кто поддержал Костюченко?
При этом зарубежные издательства, которые собираются опубликовать книгу «I Love Russia: Reporting from a Lost Country», и дистрибьюторы пишут исключительно положительные аннотации к ней. Penguin Books, например, описывает книгу как «интимный портрет России и страстный крик души журналистики, выступающей против авторитаризма». На Amazon говорится, что автор «скупой, решительной прозой обнажает цинизм и коррупцию, а также храбрость и сердце своей любимой страны».
Нашлись и обычные пользователи в твиттере, которые встали на сторону Елены Костюченко. Вот некоторые из них:
- «Я умоляю людей погуглить, кто такая Елена Костюченко, и что она сделала для независимой журналистики в России. Вы попались на удочку и даже не удосужились прочитать ее биографию или краткое содержание книги», — @Rodyaklv.
- «Классическая ситуация „не читал, но осуждаю“. Каждый раз, когда вы думаете, что живете во взрослом мире, интернет-пользователи спешат доказать обратное и начинают судить о книге по обложке», — @MacabreBee.
- «Мне кажется, только великая Елена Костюченко, которую всю жизнь в России травили, унижали и пытались заткнуть и даже убить, может написать книгу под названием „Моя любимая страна“ (название книги в издании на русском языке. — Прим. ред.). Потрясающая. Обязательно куплю», — @atticus_flinch.