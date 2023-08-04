В Индонезии арестовали имама, разрешившего женщинам молиться вместе с мужчинами

В Индонезии арестовали исламского священнослужителя по обвинению в богохульстве и разжигании ненависти после того, как он разрешил женщинам молиться вместе с мужчинами и проповедать. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
77-летний Панджи Гумиланг управляет исламской школой-интернатом Аль-Зайтуна в Западной Яве. В отличие от других подобных религиозных заведений в Аль-Зайтуне не проводится гендерная сегрегация, что вызывает недовольство некоторых религиозных групп.
В полиции не уточнили, в чем именно заключается богохульство, которое инкриминируют Гумилангу. Однако там заявили, что действовали по жалобам общественности. Если священнослужителя признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В июне Исламский духовный совет Индонезии сообщил о расследовании в отношении школы Гумиланга на предмет «неправильной религиозной практики». Священнослужитель «продвигал гендерное равенство в исламе, что разозлило консерваторов», пояснил исследователь Индонезии из Human Rights Watch Андреас Харсоно.
Согласно конституции, Индонезия — светское государство, большинство ее населения — более 88% из 270 млн человек — исповедует ислам. Однако правозащитники считают, что свобода вероисповедания в стране находится под угрозой и законы о богохульстве «все чаще используются в качестве оружия» против религиозных меньшинств.
Как отмечает CNN, исторически в Индонезии исповедовали толерантную и плюралистичную форму ислама, однако в последние годы растет религиозный консерватизм. В некоторых регионах за гомосексуальность и супружеские измены грозит публичная порка.