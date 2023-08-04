«А почему вам не помогает Рутин»: Тиньков ответил подписчице, попросившей помочь ее больному ребенку

«А почему вам не помогает Рутин, он любит детей и рассказывает про все новые больницы и инвестиции в медицину, это по телевизору правда… вы тут каждый второй пишите что все ок, и путлер красавец и у вас по 2 машины, позвоните в соседнюю поликлинику, вы же платите налоги-пусть лечат, а [я] предатель и враг народа, как можно у такого просить?» — пишет Тиньков (авторская орфография сохранена. — Прим. ред.).