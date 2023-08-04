«А почему вам не помогает Рутин»: Тиньков ответил подписчице, попросившей помочь ее больному ребенку

Под одним из последних постов в инстаграме* Олега Тинькова бизнесмен оставил неоднозначный комментарий. Его подписчица Мария попросила привлечь внимание к ее аккаунту, где она, по ее утверждению, собирает деньги на лечение своего сына, у которого диагностирована эпилепсия, а Тиньков посоветовал ей обратиться к Владимиру Путину.
«А почему вам не помогает Рутин, он любит детей и рассказывает про все новые больницы и инвестиции в медицину, это по телевизору правда… вы тут каждый второй пишите что все ок, и путлер красавец и у вас по 2 машины, позвоните в соседнюю поликлинику, вы же платите налоги-пусть лечат, а [я] предатель и враг народа, как можно у такого просить?» — пишет Тиньков (авторская орфография сохранена. — Прим. ред.).
Позже в комментариях он посоветовал пользователям построить государство, где детей будут лечить, а не «побираться в инстаграме состоятельных людей».
«У вас кишка тонка проявить гражданскую позицию, но клянчить у „олигархов“ вы готовы. Идите к Путину, на елочку ему повесьте игрушку, он подарит на Новый год», — добавил Олег Тиньков.
Мария написала, что не называла Тинькова предателем и не говорила, что любит Путина. «Я не просила оплатить лечение моего ребенка, просто попросила о репосте, а вы мне про Путина пишите», — добавила она.
Несколько юзеров предположили, что Мария может быть мошенницей. Тиньков лайкнул их комментарии.
Мария ведет свою страницу в инстаграме с ноября 2021 года. Там она в основном рассказывает про мальчика Вову, которому необходимы деньги на лечение, и собирает пожертвования. В своих сторис она время от времени показывает суммы, поступающие от неравнодушных, однако на что идут эти деньги, проверить невозможно. О процессе лечения женщина не рассказывает.
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