Законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму осенью

Он объяснил необходимость инициативы «выравниванием ситуации». «У нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена. Между тем военная служба — это государственное дело. И каким бы путем человек к службе ни пришел, если он нарушает свои обязанности, отказывается от их выполнения, он должен понести наказание», — заявил депутат.