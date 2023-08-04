Законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму осенью

Законопроект об уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации внесут на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Он объяснил необходимость инициативы «выравниванием ситуации». «У нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена. Между тем военная служба — это государственное дело. И каким бы путем человек к службе ни пришел, если он нарушает свои обязанности, отказывается от их выполнения, он должен понести наказание», — заявил депутат.
Он отметил, что сроки принятия законопроекта пока назвать трудно, но он, по мнению депутатов, «более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости».
Законопроект предлагает внести изменения в статью 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). В нее предлагают внести пункт, согласно которому за уклонение от службы по мобилизации грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Действующий закон предполагает штрафы до 200 тыс. рублей или сроки до двух лет за уклонение от военной службы без законных оснований. При этом уголовная ответственность наступает лишь для тех, кто уже получил повестки.
Ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации в Госдуме планировали еще прошлой осенью. Но после того, как Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации, депутаты отказались от этой идеи, сочтя ее неактуальной.