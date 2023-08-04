В сети раскритиковали директора православного радио «Радонеж», который призвал сжигать украинцев

В соцсетях возмутились высказываниям директора православного радио «Радонеж» Евгения Никифорова, который призвал сжигать и резать глотки украинцам по ветхозаветным канонам. Никифоров сказал об этом еще весной в программе православного телеканала «Спас», но фрагмент его выступления завирусился в сети лишь сейчас.
«На Украине болезнь так запущена, что никакими уговорами, переговорами ее излечить невозможно. Там возможна только хирургия. Поэтому ответом на выступления нацистов может быть только „Солнцепек“ (тяжелая огнеметная система — Прим. ред.) — это нужно выжигать. Ой, это не по-христиански. По-христиански вполне! Они же себя позиционируют как язычники. И получите как язычники! Для вас не новозаветная этика, а ветхозаветная Ильи Пророка, который лично взял и перерезал глотки тремстам служителям Валаама. И с этими так же нужно. Уничтожать без всякого сомнения», — сказал тогда директор «Радонежа».
После того, как слова Никифорова разлетелись в соцсетях, «Подъем» попросил у него прокомментировать свою позицию. Никифоров заявил, что взглядов не поменял и не считает такие заявления излишне жесткими.
«Просто действительность такая жёсткая. Наше благодушество — в этом-то и беда наша, русского характера, что мы поверить не можем в падение и подлость этого режима, его кровожадность, который убивает свой собственный народ десятками тысяч», — сказал он.