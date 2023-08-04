В сети раскритиковали директора православного радио «Радонеж», который призвал сжигать украинцев

«На Украине болезнь так запущена, что никакими уговорами, переговорами ее излечить невозможно. Там возможна только хирургия. Поэтому ответом на выступления нацистов может быть только „Солнцепек“ (тяжелая огнеметная система — Прим. ред.) — это нужно выжигать. Ой, это не по-христиански. По-христиански вполне! Они же себя позиционируют как язычники. И получите как язычники! Для вас не новозаветная этика, а ветхозаветная Ильи Пророка, который лично взял и перерезал глотки тремстам служителям Валаама. И с этими так же нужно. Уничтожать без всякого сомнения», — сказал тогда директор «Радонежа».