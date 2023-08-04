«Ну, наконец-то!»: Магуайр вновь полюбил актерство после съемок в «Нет пути домой»

По словам актера, работа с коллегами по «Человеку-пауку» — с Эндрю Гарфилдом и с Томом Холландом — подарила ему богатый опыт: «Это действительно было нечто особенное. <…> Чувствовалось настоящее братство. Я ощущал настоящую связь и любовь с этими ребятами, а также веселье и смех — все это зарядило меня энергией и вдохновило на новые свершения».