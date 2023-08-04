«Ну, наконец-то!»: Магуайр вновь полюбил актерство после съемок в «Нет пути домой»

Тоби Магуайр рассказал в своей книге «Spider-Man: No Way Home — The Art of the Movie», что съемки в «Человеке-пауке: Нет пути домой» вернули ему желание заниматься актерством. Отрывок из работы артиста опубликовало издание The Direct.
На страницах книги Магуайр рассказал, что время, проведенное им на съемках «Нет пути домой» было по истине прекрасным и, что он «просто благодарен» за возможность стать частью проекта. «Когда они позвонили… Я подумал: „Ну, наконец-то!“» — сказал он.
По словам актера, работа с коллегами по «Человеку-пауку» — с Эндрю Гарфилдом и с Томом Холландом — подарила ему богатый опыт: «Это действительно было нечто особенное. <…> Чувствовалось настоящее братство. Я ощущал настоящую связь и любовь с этими ребятами, а также веселье и смех — все это зарядило меня энергией и вдохновило на новые свершения».
Еще Магуайр назвал счастьем вновь работать бок о бок с Альфредом Молиной и Уллем Дефо. «Я обожаю этих ребят и уважаю их как великих талантов, а также просто как прекрасных людей», — добавил он.
Последний раз до «Нет пути домой» актер играл супергероя в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении» в 2007 году. Несмотря на то, что планировался четвертый фильм с участием Магуайра и режиссера Сэма Рэйми, в 2010 году он был отменен. Вместо этого серия была перезагружена фильмом «Удивительный Человек-паук» 2012 года, в котором главную роль играл Эндрю Гарфилд.
К слову, в вышедшем в этом году мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных» появились кадры с Питером Паркером Магуайра из фильма 2002 года, когда Мигель О’Хара (Человек-паук 2099) объяснял Майлзу Моралесу события канона. В сцене также присутствовали Пауки Гарфилда и Джошуа Китона из мультсериала «Новые приключения Человека-паука».
Магуайар оставил актерскую карьеру в 2014 году после съемок в фильме Эдварда Цвика «Жертвуя пешкой». Он ушел в продюсирование поработав над такими картинами, как «Никто», «5-я волна» и «Вздрюченные».