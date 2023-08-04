Никита Волков и Лиана Гриба исполнят главные роли в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

«Многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль „мужчины мечты“, как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам», — рассказал Волков.