Никита Волков и Лиана Гриба исполнят главные роли в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Авторы российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» официально объявили имена актеров, которые исполнят в проекте главные роли.
Российскую версию Серкана Болата по имени Сергей сыграет Никита Волков («Трудные подростки»). Его партнершей станет Лиана Гриба («Триггер»). Героиню актрисы будут звать Саша.
Подруг главной героини сыграют Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, друга главного героя — Влад Соколовский, а роль антогониста исполнит Максим Белбородов.
«Многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль „мужчины мечты“, как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам», — рассказал Волков.
«Постучись в мою дверь» — турецкий романтический сериал, релиз которого состоялся в 2020 году. Сюжет рассказывает о девушке Эде, которая мечтает уехать на стажировку в Италию, но неожиданно лишается стипендии. Она решает отомстить Серкану Болату — владельцу архитектурного бюро Art Life, которое выделяет гранты для талантливых студентов. Знакомство молодых людей, начавшееся со ссоры, оборачивается неожиданным договором.
Сериал был тепло встречен аудиторией не только в Турции, но и за рубежом. Финальная серия «Постучись в мою дверь» побила рекорд эпизода «Долгая ночь» сериала «Игра престолов» по обсуждениям в 7,8 млн твитов. В России проект стабильно входит в топ-10 лучших сериалов на «Кинопоиске».