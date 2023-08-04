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Никита Волков и Лиана Гриба исполнят главные роли в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:42

Авторы российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» официально объявили имена актеров, которые исполнят в проекте главные роли.

Российскую версию Серкана Болата по имени Сергей сыграет Никита Волков («Трудные подростки»). Его партнершей станет Лиана Гриба («Триггер»). Героиню актрисы будут звать Саша.

© Пресс-служба Okko
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© Кадр из оригинального сериала «Постучись в мою дверь»
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Подруг главной героини сыграют Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, друга главного героя — Влад Соколовский, а роль антогониста исполнит Максим Белбородов.

«Многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль „мужчины мечты“, как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам», — рассказал Волков.

«Постучись в мою дверь» — турецкий романтический сериал, релиз которого состоялся в 2020 году. Сюжет рассказывает о девушке Эде, которая мечтает уехать на стажировку в Италию, но неожиданно лишается стипендии. Она решает отомстить Серкану Болату — владельцу архитектурного бюро Art Life, которое выделяет гранты для талантливых студентов. Знакомство молодых людей, начавшееся со ссоры, оборачивается неожиданным договором.

Сериал был тепло встречен аудиторией не только в Турции, но и за рубежом. Финальная серия «Постучись в мою дверь» побила рекорд эпизода «Долгая ночь» сериала «Игра престолов» по обсуждениям в 7,8 млн твитов. В России проект стабильно входит в топ-10 лучших сериалов на «Кинопоиске».

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Лиана ГрибаНикита ВолковЮлия СеринаЕкатерина ШумаковаВлад СоколовскийМаксим Белбородов
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