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Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман в трейлере мрачной комедии «The Kill Room»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:34

Студия Shout! опубликовала трейлер криминальной комедии «The Kill Room». Мировая премьера состоится 29 сентября, а в российский прокат лента выйдет 23 ноября.

Лента рассказывает об арт-диллере, которая объединяется с наемным убийцей и его боссом, чтобы провернуть авантюру, связанную с отмыванием денег в искусстве.

Режиссером стала Николь Паон («День другодарения»). Главные роли в фильме исполнили Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон. Они впервые сыграли в одном фильме со времен «Криминального чтива».

Еще в ленте снялись Джо Манганьелло («Супер Майк XXL»), Деби Мейзар («Славные парни»), Александр Соковиков («Наследники»), Ларри Пайн («Отель „Гранд Будапешт“»), Кэнди Бакли («Сплетница»), Дри Хемингуэй («Горе-творец»). В «The Kill Room» также сыграла Майя Хоук («Очень странные дела») — дочь Умы Турман и Итана Хоука.

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Ума ТурманСэмюэл ДжексонНиколь ПаонДжо МанганьеллоДеби МейзарАлександр СоковиковЛарри ПайнДри ХемингуэйИтан Хоук
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