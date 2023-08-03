О Владимире Высоцком снимут новый фильм. В нем лицо артиста воссоздадут с помощью нейросети

Режиссер ситкомов «Папины дочки» и «Воронины» Александр Жигалкин снимет новый фильм о Владимире Высоцком под названием «Володя». В нем лицо артиста воссоздадут при помощи нейросети, сообщил ТАСС.
Роль легендарного актера и музыканта исполнит Александр Шпагин. Однако его реплики озвучит сын Высоцкого — Никита Высоцкий . Кроме того, в картине используют оригинальные записи выступлений Владимира Высоцкого.
«У нас актер Александр Шпагин, он находка для нашей истории. Это человек, который уже много лет существует в этом образе. Манера говорить, походка, игра на гитаре и так далее очень идентичны при дополнительной работе. Я думаю, что мы добьемся практически 100%-ного сходства», — заявил Жигалкин.
Кинематографист отметил, что в фильме «впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж» при помощи нейросети. Созданием лица Высоцкого займется команда Сбер AI.
Сюжет ленты расскажет о выходе фильма «Вертикаль» в 1967 году. Среди героев картины будут три женщины, которые стали главными в судьбе Высоцкого.