О Владимире Высоцком снимут новый фильм. В нем лицо артиста воссоздадут с помощью нейросети

«У нас актер Александр Шпагин, он находка для нашей истории. Это человек, который уже много лет существует в этом образе. Манера говорить, походка, игра на гитаре и так далее очень идентичны при дополнительной работе. Я думаю, что мы добьемся практически 100%-ного сходства», — заявил Жигалкин.