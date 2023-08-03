Кинокомпания A24 представила дебютный трейлер фильма «Dicks: The Musical» — с Megan Thee Stallion, для которой это дебют в кино
В режиссерское кресло сел лауреат «Эмми» Ларри Чарлз, снявший три фильма с Сашей Бароном Коэном («Борат», «Бруно», «Диктатор») и написавший сценарии для первых пяти сезонов «Сайнфелда». За основу картины взят мюзикл Джоша Шарпа и Аарона Джексона «Fucking Identical Twins».
Шарп и Джексон сыграли в «Dicks: The Musical» главные роли — двух деловых конкурентов, узнающих, что они однояйцевые близнецы. Мужчины решают заставить своих разведенных родителей снова жениться, чтобы вновь стать полноценной семьей. Megan Thee Stallion играет босса близнецов, который за словом в карман не лезет. Роли родителей главных героев исполняют Нейтан Лейн и Меган Маллалли.
Мировая премьера комедии стостоится на Международном кинофестивале в Торонто, который продлится с 7 по 17 сентября. Старт проката «Dicks: The Musical» намечен на 29 сентября.