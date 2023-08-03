Шарп и Джексон сыграли в «Dicks: The Musical» главные роли — двух деловых конкурентов, узнающих, что они однояйцевые близнецы. Мужчины решают заставить своих разведенных родителей снова жениться, чтобы вновь стать полноценной семьей. Megan Thee Stallion играет босса близнецов, который за словом в карман не лезет. Роли родителей главных героев исполняют Нейтан Лейн и Меган Маллалли.