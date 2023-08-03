Художник Дэвид Хокни написал портрет Гарри Стайлза

Британский художник Дэвид Хокни написал портрет музыканта Гарри Стайлза. Работу представят в ближайшее время в лондонской Национальной портретной галерее, сообщил Hypebeast.
Хокни изобразил Стайлза в пушистом желтом кардигане с красными полосками и с жемчужным ожерельем на шее. Сам музыкант назвал позирование для портрета работы Хокни большой честью.
«Дэвид Хокни пересоздавал то, как мы смотрим на мир, в течение десятилетий», — пояснил артист, чье изображение появится на выставке еще с 33 новыми картинами художника.
Экспозиция портретных работ «Дэвид Хокни: рисунок с натуры», написанных в 2021 и 2022 годах, откроется 2 ноября. На ней можно будет увидеть как выполненные традиционными средствами картины, так и цифровые произведения. Последние Хокни создавал на своем айпаде.
Выставку портретов Хокни задумывали провести еще весной 2020 года, однако ее пришлось закрыть почти сразу после открытия из‑за пандемии COVID-19. Теперь обновленная экспозиция вернется в галерею и пробудет там до 24 января 2024 года.
Помимо портрета Стайлза там можно будет увидеть портреты Селии Бертвелл, Грегори Эванса, Мориса Пейна и даже самого Хокни. Работы выполнены в разных стилях с помощью карандашей, ручек, туши, мелков, акварели и фотоколлажей.