В Свердловской области девушку топили в фонтане из‑за необычного цвета волос

В городе Каменске-Уральском, расположенном в Свердловской области, двое мужчин напали на 18-летнюю девушку по имени Виктория. Они столкнули ее в фонтан и, по словам пострадавшей, угрожали убийством, сообщил KU66.ru.
Как утверждает мать девушки, поводом для агрессии стал внешний вид Виктории. «Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», — пояснила родительница.
Инцидент между Викторией и мужчинами попал во внимание камер наблюдения. На видео заметно, как один из мужчин топил девушку в фонтане и кидал в нее продукты. Второй же ударил по лицу, добавила мать пострадавшей.
«При этом угрожал убийством, если они еще раз ее увидят. Она живет в этом дворе и боится сейчас выйти на улицу», — заявила женщина. Она отметила, что напавшие громко кричали, что вернулись с СВО, и «ко всем проходящим лезли».
Виктория обратилась в полицию, пожаловавшись на побои и угрозы. Там инициировали проверку.