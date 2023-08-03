«Букмейт» выпустил электронную книгу об игре Atomic Heart с ретрофутуристичными иллюстрациями

Книга рассказывает предысторию игры, события в ней разворачиваются с 1936 по 1955 год в альтернативной реальности. Ученый Сеченов изобретает полимер, который позволяет совершить ряд открытий в медицине и ускорить развитие робототехники. Разработка становится оружием против капиталистического мира в лице США, а в альтернативном СССР появляется сеть научно-производственных комплексов Предприятие 3826.