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«Букмейт» выпустил электронную книгу об игре Atomic Heart с ретрофутуристичными иллюстрациями

Виктория Шанина
Сегодня в 17:19

В книжном сервисе «Букмейт» вышла электронная книга «Atomic Heart. Предыстория „Предприятия 3826“» по популярной ретрофутуристичной видеоигре Atomic Heart. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

В электронную версию издания вошли эксклюзивные иллюстрации с изображением ключевых сцен романа в стилистике игры. Они показывают, как выглядел альтернативный мир до начала событий Atomic Heart.

Книга рассказывает предысторию игры, события в ней разворачиваются с 1936 по 1955 год в альтернативной реальности. Ученый Сеченов изобретает полимер, который позволяет совершить ряд открытий в медицине и ускорить развитие робототехники. Разработка становится оружием против капиталистического мира в лице США, а в альтернативном СССР появляется сеть научно-производственных комплексов Предприятие 3826.

«Автор книги, известный как Харальд Хорф и автор первоначальной концепции сюжета игры, держит читателя в постоянном напряжении, рассказывая про поиски секретных лабораторий, работу разведчиков и эксперименты ученых. Особенно захватывающей получилась часть про альтернативную Вторую мировую войну», — говорят представители «Букмейта».

9 августа на «Плюс Даче», в честь выхода электронной книги, пройдет большое мероприятие для поклонников вселенной. Там можно будет послушать отрывки из аудиоверсии книги и получить призы во время специального квиза по мотивам романа.

Аудиокнига будет доступна на «Букмейте» начиная с 16 августа. Роман озвучил Сергей Чонишвили, а еще в аудиоверсии прозвучат треки из второго альбома Atomic Heart OST.

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