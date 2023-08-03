Умерла актриса Ирина Мирошниченко

В возрасте 81 года скончалась российская и советская актриса Ирина Мирошниченко. Об этом РБК сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
В конце июля артистку госпитализировали с осложненной формой гриппа. Позже ее перевели в реанимационное отделение инфекционной больницы. «Известия» писали, что Мирошниченко пережила остановку сердца, ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как тяжелое.
Мирошниченко родилась в Барнауле в 1942 году, а позднее вместе с семьей переехала в Москву. В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ и будучи студенткой третьего курса дебютировала в кино, сыграв в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».
По окончании учебы актриса продолжила работать во МХАТе, где сыграла более 40 ролей. Она появлялась в спектаклях «Три сестры», «Чайка», «Вишневый сад», и «Дядя Ваня» по пьесам Антона Чехова, «Варвары» по произведению Максима Горького, «Моя дорогая Матильда» по драме Израэля Горовица и других.
Первой крупной работой Мирошниченко в кино стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме Антона Тимошинина «Их знали только в лицо» (1966). Всего актриса снялась в десятках картин, включая «Андрей Рублев», «Дядя Ваня», «Кремлевские куранты», «Пришел солдат с фронта», «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня» и «Клюква в сахаре».
В 1988 году Мирошниченко присвоили звание народной артистки РСФСР. В 2021-м ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.