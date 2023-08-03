Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Мирошниченко родилась в Барнауле в 1942 году, а позднее вместе с семьей переехала в Москву. В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ и будучи студенткой третьего курса дебютировала в кино, сыграв в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».